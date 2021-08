Silnému bych trest nedal. Kuchta vs. trenéři? Jsem na straně hráče

Mám pocit, jako by se lidstvo zbláznilo. Všichni rozumní lidé, kteří incident v Líšni viděli, se Silného museli zastat. A jeho trenér Valachovič prohlásí, že by mu dal nejradši pokutu a vyhodil ho? Nevěřil jsem vlastním očím. To nemohl myslet vážně. Vždyť ten kluk zachránil starého člověka, do kterého ten bezmozek kopal jako pes. Pro mě je to sympaťák!

Je fakt odvážný, že se k něčemu takovému odhodlal. Já se přiznám, že bych byl posera jako ostatní a vůbec se do toho nezapojil. Silný asi bude trochu agresivnější typ, ale ve finále toho zas tolik neudělal. Odtáhl ho pryč. Bůhví, co by se dělo, kdyby ten magor dál kopal. Žádný trest bych mu nedal! Dovolil bych mu ještě dvě tři rány do toho blázna, aby si to pamatoval.

Co to je za dobu? I ve Francii fanoušci vletěli na hřiště. Házeli láhve na hráče a my je budeme ještě omlouvat. Měli by vědět, že jsou stále jen fanouškové, a neměli by si hrát na něco víc. To může také brzy přerůst v něco většího. Hrozí to průšvihem.