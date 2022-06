Radost! Duklák jde na Julisku! Rada dostal notičky, nebude to mít lehké

Dnes začnu neobvykle. Něčím pro dukláky. V pondělí jsme měli sešlost na kuří nožce na Julisce. Potkali jsme se s naší slavnou partou čtyřicet let od titulu v dvaaosmdesátém. Byli jsme téměř v kompletním složení. Gólman Stromšík, beci Rada, Fiala a Samek, záložní linie Roth, Pelc, Štambacher, Vízek a hroťáci Nehoda s Gajdůškem. Bohužel mezi nás nemohl přijít nebožtík Luděk Macela a trenér Jaroslav Vejvoda. Nicméně základ naší jedenáctky dorazil.

Musím se přiznat, že po těch čtyřiceti letech jsem některé kluky nepoznával. Asi jsou také majitelé hospody, protože nám trochu narostla bříška. Ale třeba včelička Olda Roth vypadá pořád skvěle. Furt mu to po hubených nohou krásně vyšlapuje. Bylo to strašně hezký. Neskutečně krásně jsme si popovídali, byla sranda. Poslední titul Dukly s námi přišla oslavit též předchozí generace klubu. Zavítali Geleta, Vacenovský, Jelínek, legendární brankář Viktor. Zatleskali nám, bylo to až dojemný.

Také nám byl představený nový trenér. Prezident klubu Petr Paukner, jehož si strašně vážím, uvedl do funkce Petra Radu. On furt čekal na nějakou výzvu, cítil se snad na Barcelonu, ale dostat náš milovaný klub zpátky mezi elitu bude pro něj ta největší výzva ze všech.