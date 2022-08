Mít Priske kukuč jako Stramaccioni, má to nahnutý. Kuchtovi čtyři zápasy

Liga nám začala několika šoky. Prohrála Sparta i Slavia. Ještě ke všemu jsem měl oba kluby vsazené za tisícovku, byť jsem říkal, že na Letenské už nedám ani vindru. Teď nevím, ke kterýmu pokladníkovi vyrazím dřív, aby mně to vrátil. Ale vážně, je to první kolo, průšvih se může stát. My fanoušci to kvitujeme, liga hned od úvodu chytila grády. Jen ať se slabší a méně majetnější bouří dál, aspoň to bude zajímavý.

Čekal jsem, že Sparta do toho půjde po ostudě se Stavangerem jako blázen. Proti Liberci měli v zádech třináct tisíc diváků. Spletl jsem se. Většinu zápasu to byla velká bída. Vašek Kotal ve Sportu říkal, že kádr Sparty je těžkej průměr, což vnímám jako nálož Tomáši Rosickému. On staví mužstvo, on má zodpovědnost. S Vencou celkem souhlasím, kádru Sparty se nikdo bát nemusí.

Já si říkám, hergot, mně se ty letní nákupy až tak moc nelíbily. Skautské oddělení vede brácha Tomáše. Vím, že se to strašně lidem nelíbí. Sparta má prakticky neomezené možnosti, jenže to vůbec není vidět. Začala sezona a ona je opět v těžkým maléru.

Každého hráče, který do klubu přijde, okomentuje Tomáš větou, že jim zapadne do systému. No, nějak to nepozoruji. Právě onen systém při výběru posil nevidím. Nyní se tam zničehonic objevil Sörensen z druhé německé bundesligy. Chybí mně kvalita na lavici. Od Karabce chtějí, aby