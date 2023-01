Slavii chybí GOLEADOR. Plzeň to bude mít těžké, Spartu spíš vynechávám…

KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | Konečně začíná naše liga. Viktorka obhajuje titul, o dva body vede i po podzimu, ale bude to mít safra těžký. Slavia ji bude nahánět, Spartu spíš vynechávám. O mistra si to rozdají jen dva kluby. Jakmile se Trpišovského banda dostane do formy a hraje s elánem, doma jí nikdo nestačí. V mých očích jsou sešívky navzdory mírné ztrátě větší favorit.