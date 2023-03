Ostravo, už se prober! Poslední výkony jsou tragický. Sudí? Sedmnácté místo

KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | Mám před sebou otevřený deník Sport a pečlivě zkoumám tabulku. Řeknu vám, že to je podíváníčko. Hlavně z pohledu Baníku… Vršek je seřazený přesně podle předpokladů. Silný zvířata se perou o titul, čeká nás zábava až do konce ligy, což je skvělý. Pod nimi je Slovácko, to se taky čekalo. Možná i ti kluci z Hané patří do elitní šestky.