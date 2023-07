Vrba se mění, asi pije jinou vodu. Mirku, málem jsem prohrál Kozlovnu

Pavel Vrba to měl těžké, jel do Karviné, k nabuzenému nováčkovi. Tenhle tým moc neznám, ale ve svém středu mají šikovné hráče, především černé pleti. Slezany jsem viděl v přípravě na Dukle, hrají pěkný fotbal, přímočarý, a Vrbič to odnesl.

Dost mě zaujalo, že se začíná měnit ve výstupech pro kamery a diktafony. Pozoruji to už delší dobu, od příchodu do Zlína. Po průšvihu v Karviné přiznal, že špatně seskládal základní sestavu. Vzal to na sebe. To je u něj absolutně nezvyklé. Nikdy se tímto sebekritickým způsobem neprojevoval. Možná