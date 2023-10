Jak může mít Zelinka respekt? A řeknu vám, hráči neuvěřitelně filmují...

KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | Já vám nevím, ale připadá mně, že v každém druhém sloupku řeším rozhodčí. No jo, ale ono to jinak nejde. Podívejte se, co se zase dělo o víkendu v lize, především v Liberci a v Hradci Králové, kde jsem byl osobně. Než začnu nadávat, chválím stanovisko komise rozhodčích. Za své sudí se nepostavila, dala jim najevo, že takhle teda ne.

Můj názor je stejný. Olatunji nefauloval, koleno stáhl, na druhou žlutou kartu to rozhodně nebylo. Byť z tribuny to vypadalo všelijak. Ale sudí je na hřišti, vidí to zblízka, přesto chyboval. A penalta v Liberci? Její nařízení kvůli hře rukou nechápu. Co měl domácí hráč dělat, když do ní dostane ránu z metru? Ach jo, tohle jsou tak hloupá rozhodnutí, že nestačím kroutit hlavou.

Řeknu vám jedno, hráči se naučili neuvěřitelně filmovat. To ani za našich časů jsme se takhle neváleli, a to jsme kopali v éře nebožtíka Franty Veselého. Je to ostuda, lidi se od fotbalu odtahujou. Obzvlášť v době mistrovství světa v rugby. Všichni říkají, podívejte se na ty frajery ve Francii, co všechno vydržej. A maj pravdu. Fotbalisti jsou z cukru, panenky, herečky. Před týdnem litujeme