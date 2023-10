Výboři se dočista zbláznili. Jsem tak zoufalý, že by mi nevadil ani Franz

Byl jsem sám, nebo jste i vy po Faerských ostrovech viděli absolutně zlomeného Šilhavku? Snad mě zrak nešálil, ale v tu chvíli jsem předpokládal jistý konec. Žil jsem v domnění, že to pochopí i náš slavný výkonný výbor. Ale strašně jsem se spletl. Strejcové z větrné hůrky dokonce uvažovali o jménech Ericha Brabce nebo Davida Holoubka. Já proti těmto klukům vůbec nic nemám, oba jsou zaměstnanci asociace, šlo se tedy levnou cestou. To si pak ale člověk říká, že ve svazové pokladně se válí sotva šedesát korun. Nezdaněných ke všemu…

Anketa Souhlasíte se setrváním Jaroslava Šilhavého u reprezentace? ANO NE

Podívejte, lidi by mile rádi přijali Jindru Trpišovského. To by ale musel mít výkonný výbor koule a trochu přemýšlet o řešeních, o nabídce pro Slavii i pro Jindru. Jenže oni nikdy nic normálního nevymyslí. Všechno je to věc slabého předsedy Fouska. Jsem zklamaný, Trpišák by k nároďáku seděl, byť by to s sebou přineslo