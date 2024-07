Ligu vyhraje Slavia před Plzní. Když Dukla nespadne, oběhnu Julisku v...

KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | V neděli skončilo mistrovství Evropy, v pátek nám začíná liga. Páni, to je kvapík! Čeká nás veledůležitý ročník. Všichni víme, o co půjde. A nejvíc bossové největších klubů. Kdo vyhraje titul, půjde přímo do hlavní fáze Ligy mistrů a sáhne si na půl miliardy! Slavia to chce, Sparta to chce, Plzeň určitě taky. Strašně se na Chance Ligu těším. Křetínský versus Tykač versus Šádek a jeho rakouští partneři. Čekám bouři, tornáda skoro každý víkend. Jak se točej ve vzduchu miliardy, vždycky se dějou zajímavý věci. Soutěž dostane speciální energii a náboj.