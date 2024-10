Sparta nezklame, City nejsou takoví machři. Nebude jen bránit, ale i hrozit

KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | Mám před sebou úterní Sport, jemuž dominuje obří titulek Monstrum jménem City. Vy tu Spartu nepřestanete strašit! Ale jinak máte samozřejmě pravdu, kluky z Letný čeká zápas pravdy. Utkání podá zprávu, jak na tom je v porovnání s gigantem. Spousta sparťanů, minimálně okolo mě, strká hlavu do písku. Na mé všetečné otázky, jak to dopadne a jak to bude vypadat, nechtějí odpovídat. Já si myslím, že Sparta vyloženě nezklame. City nejsou zase takoví machři, aby jí naklepali lejtka osmi góly.