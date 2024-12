Občanství pro Ewertona, Slavii titul nařídili. Friisova práce? Nevím...

KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | Je za námi podzimní část sezony. Celé to bylo ve znamení slávistického obrození. Mluvil jsem s trenérem Trpišovským, zdá se, že od nového majitele Pavla Tykače dostali nařízeno získat titul, chce ho za každou cenu. Mám na ně hodně vsazeno, dal jsem pět tisíc na to, že budou mistři. Ale ve sportu a ve fotbale je tohle nařídit těžké. Každopádně je obdivuhodné, jak si za tím jdou. Za podzim udělali rekordní počet bodů. Roční iSport Premium za zvýhodněnou vánoční cenu >>>

Už v minulých sezonách hráli dobře, ale na Spartu to nestačilo. Teď udělali bodů ještě víc, podzim končí s jedinou porážkou. Jediné minus mají za poháry, bohužel. Chybí jim trošku víc fortelu, fotbalového umu, tohle oni nemají. Slavia si vytvoří tlak, má sílu, ale schází jí lehkost. Mají jiné typy hráčů, v pohárech jim chyběly góly. O to víc se budou na jaře soustředit na titul. Věřím jim, ale jsem pořád opatrný, v naší lize se může stát všechno.

Asi jediným jejich sokem je Viktorka, hraje skutečně dobře. Zvedli ji především dva kluci - Šulc s Červíkem, co dostali větší šanci v nároďáku. Se starým bardem Koubkem to neskutečně mydlí. Mám rád Plzeň, dlouho říkám, že má lepší projev, hraje dobrý fotbal. Udělala mi radost s koeficientem v pohárech, dobře tam vystupovala. Tihle Šulcové, Červíkové jsou perspektivní, nejspíš půjdou do zahraničí. Také díky nim začínáme být zase vidět na fotbalové mapě.

Sparta se v lize nesmíří s třetím místem. Přetřásá se tam otázka trenéra Friise. Říkají, že jim pomohl do Ligy mistrů. Ale tam se setrvačností a formou z jara dostali sami. Že by to byla Friisova práce, no nevím, nevím… Petr Rada to nedávno řekl dobře – být tam já, dávno letím. Pomohl Priskemu, dobře, je to jejich rozhodnutí. Spartička teď musí hodně zapracovat. Rosa to sám zmiňuje, že musí občerstvit kádr, vytvořit v týmu konkurenci. Teď v zimním přestupovém období začíná jeho a Sivokův zápas, musí se ukázat. Dobře vidí, že jejich lavička nedosahuje úrovně hráčů, kteří se během podzimu zranili. Prošli si obdobím, které může potkat kohokoliv. Peníze jim nechybí, teď ještě koho koupit…