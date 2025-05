Dusná atmosféra na Letné, Rosa musí vybrat druhého Priskeho. Preciado? Absolutní nula

Když jsem viděl Spartu proti Jablonci, byla to hrůza. Předtím v Plzni to samé. Jedinou záchranou Letenských je triumf v MOL Cupu. Spekulovalo se o tom, zda kouče nepošle Rosický k šípku už před finále s Olomoucí, to by ale bylo uspěchané. Ať Friis dojede sezonu a Spartu opustí s čistým štítem. S dvěma tituly a jednou zpackanou sezonou, byť se na jejím konci může třpytit trofej. Jak tak koukám na tabulku, kdyby se všechno podělalo, může Sparta ještě skončit pátá a prohrát pohárové finále. To by byla úplná katastrofa. Hlavy by padaly jako hrušky ze stromu.

Asi neřeknu nic objevného, velký třesk v kádru se očekává tak i tak. Jedna věc je do očí bijící: poslední dvě přestupová okna se Spartě vůbec nepovedla. Mužstvo nebylo vhodně posílené. S týmem se musí zatřást, což bude práce pro dva Tomáše – Rosického se Sivokem. Je hezké, že mají neomezené finanční možnosti, ale chybí kvalitní skauting. Sparta přivedla hráče za drahé peníze, a nic jsme od nich neviděli. Podívejte se na Plzeň, jak jim umí posily pomoct. Třeba