Snad to s Trundou nebude horší. Sadílek by se spíš hodil do Sparty k bráchovi

KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | Zúčastnil jsem se velkého zasedání u Tygra. U stolu seděli internacionálové i další osobnosti z branže. Logicky jsme řešili výsledky fotbalových voleb. No, řeknu vám, že nikdo dvakrát nejásal. Lidem nejvíc leží v žaludku pan Pešír. Nechápou, jak mohlo dojít k jeho zvolení. Až jsem překvapený, jak jednotný je postoj fotbalové komunity vůči němu. Hádám, že v příštích čtyřech letech si s ním všichni pořádně užijou.

Že valná hromada dopadla drtivým vítězstvím Davida Trundy, mě nechává celkem klidným. Rozhodli tak delegáti, snad vědí proč. Petra Fouska jsem nakonec trochu litoval. Za porážku si však může sám. Během uplynulých čtyř let byl nemastnej neslanej. S Trundou to snad horší nebude. Má před sebou mistrovství světa. Když postoupí, bude slavnej. Je veselejší člověk než Fousek, ale mě bude zajímat především odvedená práce.

Za Trundou stála Slavia s Plzní. Hodně se říká, že je novej předseda bude poslouchat na slovo a plnit jejich rozkazy. Pevně doufám, že se to nestane. S naším fotbalem se musí nakládat poctivě. Nechci si vůbec připouštět, že by to