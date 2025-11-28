Předplatné

Malér pro Dynamo: tři hráči musí opustit Česko. Cizinecká policie zjistila pochybení

Chance Národní Liga
Cizinecká policie zjistila pochybení u tří z pěti zahraničních fotbalistů Českých Budějovic, které ve čtvrtek vyslýchala kvůli jejich dokumentům k pobytu v České republice. Uvedl to server iDNES.cz. Trojice hráčů musí Česko opustit. Druholigový jihočeský klub se zatím nevyjádřil.

„Dva hráči byli propuštěni a u tří bylo zjištěno pochybení. Dva cizinci sice měli oprávnění k pobytu na našem území, avšak na tři měsíce, které překročili. Třetí muž pobýval na našem území oprávněně, avšak neměl oprávnění pobývat zde za účelem sportu. Z tohoto důvodu, kterým je neplnění účelu pobytu, mu byl ukončen,“ citoval iDNES prohlášení policie. „Všichni tři musí naše území opustit, v prvních dvou případech do sedmi dnů a v posledním do třiceti dnů.“

Dynamo má na soupisce 12 cizinců. Majitelkou českobudějovického klubu, který na jaře sestoupil z první ligy, se v létě stala britsko-nigerijská podnikatelka Dorothy Nneka Edeová.

#TýmZVRPSkóreB
1Zbrojovka16132140:1341
2Táborsko16113235:1436
3Artis1593326:1530
4Opava1577124:1228
5Baník B1673626:2324
6Příbram1673615:2124
7Slavia B1672727:1823
8Žižkov1672719:2623
9Ústí1663730:3021
10Č. Budějovice1662817:2320
11Jihlava1644817:2016
12Prostějov1644817:2316
13Chrudim1637619:3216
14Sparta B16501112:3415
15Vlašim1634922:2313
16Kroměříž16311213:3210
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup

