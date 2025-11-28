Malér pro Dynamo: tři hráči musí opustit Česko. Cizinecká policie zjistila pochybení
Cizinecká policie zjistila pochybení u tří z pěti zahraničních fotbalistů Českých Budějovic, které ve čtvrtek vyslýchala kvůli jejich dokumentům k pobytu v České republice. Uvedl to server iDNES.cz. Trojice hráčů musí Česko opustit. Druholigový jihočeský klub se zatím nevyjádřil.
„Dva hráči byli propuštěni a u tří bylo zjištěno pochybení. Dva cizinci sice měli oprávnění k pobytu na našem území, avšak na tři měsíce, které překročili. Třetí muž pobýval na našem území oprávněně, avšak neměl oprávnění pobývat zde za účelem sportu. Z tohoto důvodu, kterým je neplnění účelu pobytu, mu byl ukončen,“ citoval iDNES prohlášení policie. „Všichni tři musí naše území opustit, v prvních dvou případech do sedmi dnů a v posledním do třiceti dnů.“
Dynamo má na soupisce 12 cizinců. Majitelkou českobudějovického klubu, který na jaře sestoupil z první ligy, se v létě stala britsko-nigerijská podnikatelka Dorothy Nneka Edeová.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|16
|13
|2
|1
|40:13
|41
|2
Táborsko
|16
|11
|3
|2
|35:14
|36
|3
Artis
|15
|9
|3
|3
|26:15
|30
|4
Opava
|15
|7
|7
|1
|24:12
|28
|5
Baník B
|16
|7
|3
|6
|26:23
|24
|6
Příbram
|16
|7
|3
|6
|15:21
|24
|7
Slavia B
|16
|7
|2
|7
|27:18
|23
|8
Žižkov
|16
|7
|2
|7
|19:26
|23
|9
Ústí
|16
|6
|3
|7
|30:30
|21
|10
Č. Budějovice
|16
|6
|2
|8
|17:23
|20
|11
Jihlava
|16
|4
|4
|8
|17:20
|16
|12
Prostějov
|16
|4
|4
|8
|17:23
|16
|13
Chrudim
|16
|3
|7
|6
|19:32
|16
|14
Sparta B
|16
|5
|0
|11
|12:34
|15
|15
Vlašim
|16
|3
|4
|9
|22:23
|13
|16
Kroměříž
|16
|3
|1
|12
|13:32
|10
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup