Hradec loví náhradu za Saboua. Blíží se dohoda s bývalým ředitelem Slovácka?
Východočeské kluby shánějí kvalitu do funkcionářských pozic. Pardubice lanaří Jiřího Bílka ze Slavie, noví majitelé FC Hradec Králové se zase poohlížejí po náhradě za odcházejícího sportovního ředitele Jiřího Saboua. Na radaru měli několik jmen, podle zdrojů webu iSport a deníku Sport aktuálně vstoupili do jednání s bývalým výkonným ředitelem Slovácka.
Na začátku listopadu odsouhlasili královéhradečtí zastupitelé prodej 89 % akcií fotbalového Hradce do rukou společnosti Fotbal HK 1905, ve které figurují jeden z nejbohatších Čechů Ondřej Tomek, bývalí fotbalisté Ivo Ulich a Pavel Nedvěd a dva podnikatelé Radek Šenk a Pavel Rejchrt. Příští pátek dojde k oficiálnímu podpisu smlouvy a přepsání akcií na nového většinového majitele. Zároveň bude poprvé zasedat nově složená valná hromada a představenstvo.
V mezidobí noví majitelé pracují na obsazení strategických pozic v klubu. Přesun sportovního ředitele Jiřího Saboua do brněnské Zbrojovky (od prvního února příštího roku) je postavil do složité role. Za funkcionáře, co zásadním způsobem přispěl k rozpuku „votroků“, potřebují sehnat adekvátní náhradu. Nejlépe hned. Na fotbalovém trhu je s končícím podzimem extrémně živo a v Hradci si nemohou dovolit zaspat.