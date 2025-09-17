Ať Sabou nechodí dolů, Priskeho je občas až moc. Koho v lize opravdu lituju
KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | Pečlivě jsem sledoval věci, které se strhly okolo zápasu Hradce Králové se Spartou. Napsalo se toho hodně, určitě po právu, protože takové momenty na stadionech vidět nechceme. Jirka Sabou je emotivní člověk, ale tohle nemůže udělat. Není to poprvé, co explodoval. Ať zůstane jako sportovní ředitel na tribuně, a nechodí dolů. Pak se dostává do vrtule a jsou z toho takové průšvihy. Klub mu v pondělí nakázal, ať na fotbal kouká z VIP. Správný postup!
Na druhou stranu, Vindahlovi nic extra neudělal. Sáhnul mu do tváře, nešlo o žádnou výchovnou facku. Babiš nedávno dostal na předvolebním mítinku holí, hned mazal na vyšetření do nemocnice, protože měl strach, že má krvácení do mozku. To jsem se nasmál. Vindahl snad nikam nejel… Můj názor je takový, že Sabou udělal hloupost, ovšem na Spartě by si měli zamést před vlastním prahem.
Priskeho je totiž občas až moc, běhá do hřiště, dovede se taky chovat hrozně. V minulosti jsme to několikrát viděli v přímém přenosu. Teď byl ještě u rozhodčích. Jeho