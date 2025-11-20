Dostál hvězdou české bitvy v NHL, Gudas zazářil gólem i bitkou. Musíme dospět, zní z Bostonu
Podobné české souboje už se v NHL moc často nevidí. Středeční bitva mezi Anaheimem a Bostonem proti sobě svedla rovnou pět krajanů, díky gólovému příspěvku Radka Gudase a skvělému výkonu Lukáše Dostála se z těsné výhry 4:3 radovali Ducks. Dres Bruins podruhé v řadě oblékl útočník Matěj Blümel. Už v první části sahal po gólu, jenže statistici ho přisoudili Morganu Geekiemu. „Je potřeba, abychom trochu dospěli,“ velel po druhé porážce v řadě bek Nikita Zadorov.
Na straně hostů David Pastrňák, Pavel Zacha a Matěj Blümel, na té domácí Lukáš Dostál a Radko Gudas pod dohledem náhradního brankáře Petra Mrázka. Český souboj v NHL psal ve středu ráno zajímavé příběhy. Hrdinou jednoho z nich mohl být právě bostonský Blümel.
Povolávací rozkaz dostal nedávno, v dresu Bostonu nastoupil ke druhému zápasu a rovnou se mohl zapsat mezi střelce. V první třetině důrazně šátral hokejkou po volném puku po teči Morgana Geekieho a emotivně slavil, když kotouč přešel brankovou čáru. Oficiální statistici ale dotek Čecha s pukem neodhalili, trefu připsali Geekiemu. „I když Blümelovi nepřipsali gól, do zápasu vstoupil dobře. Vytváří v úvodu hodně možností,“ chválil bostonský novinář Conor Ryan.
O šanci v hlavním týmu si Blümel řekl na farmě 13 body ve stejném počtu zápasů. Při absencích Viktora Arvidssona, Eliase Lindholma a Caseyho Mittelstadta dostal prostor ve druhé lajně i v elitní přesilovkové pětici. Proti Ducks dvakrát ohrozil branku, ale na zápis do statistik dál čeká. Ve dvou duelech s pětadvacetiletým Čechem v sestavě Boston nedošel k vítězství.
Gudas poprvé v sezoně skóroval
Bruins na ledě Anaheimu od začátku dotahovali, dvakrát ztráceli o dva góly. Podíl na tom měl i domácí kapitán Radko Gudas. Sraženou dělovkou od modré čáry překonal Joonase Korpisala a ze vstřeleného gólu se radoval poprvé od 2. ledna. Navrch po ostrém dohrání Michaela Eyssimonta přidal i bitku se mstícím se Jeffreym Vielem.
„Bylo tam pár dobrých fyzických věcí od Franka (Vatrana) a Gudyho. Takové věci pomáhají. Máme kluky jako Stromera (Ryana Stroma) a Gudyho. Pořád na nás mluví a dávají tým dohromady,“ chválil svého kapitána mladý obránce Ian Moore.
Na straně domácích zavládla po zápase dobrá nálada. Anaheim pokračuje ve skvělých výkonech a na západě je druhý. Hráči Bostonu naopak po druhé porážce v řadě mluvili o frustraci. „V první třetině měli pár šancí. Ve druhé jsme dominovali, většinu třetí taky, ale pak jsme začali hrát ustrašeně. Když hrajete v téhle lize ustrašeně, prohrajete,“ říkal otevřeně Zadorov.
Nejvíce ho štvalo, že stíhací jízda byla k ničemu. Bruins vyrovnali ve 48. minutě, ale necelé čtyři minuty před koncem znovu inkasovali a přišli o body. „Stalo se nám to už tak čtyřikrát nebo pětkrát. Mohli jsme z toho mít minimálně čtyři body, možná osm, kdybychom tyhle zápasy dovedli do prodloužení. Máme za sebou čtvrtku sezony a je potřeba, abychom trochu dospěli,“ velel ruský zadák.
Dostál táhne Kačery
Se spoluhráči si vylámal zuby na skvělém Lukáši Dostálovi. Český brankář zlikvidoval 36 střel, na výhře Anaheimu měl lví podíl a stal se první hvězdou utkání. „Zákrok, ktrerý měl proti Geekiemu osm minut před koncem, byl neuvěřitelný. Jeden z nejlepších zákroků, jaké jsem letos viděl. Můžeme se na něj spolehnout. V bráně vypadá opravdu klidně, všechno ho trefuje do hrudi. Oba brankáři jsou letos skvělí,“ chválil Strome maskovaného muže.
Dalším vynikajícím představením se Dostál vyhoupl už na deset vychytaných výher v ročníku a v tomto ohledu je v rámci celé NHL druhý nejlepší. Úspěšnost zákroků drží mladý Čech na hodnotě 90,4 procenta a napříč ligou má třetí nejvyšší počet odchytaných minut. I díky němu jsou Ducks na v horních patrech tabulky.
