ONLINE: Los baráže o MS 2026, Česko se dozví soupeře. Na koho v březnu narazí?
Čeští fotbaloví reprezentanti dnes poznají soupeře pro březnové play off o mistrovství světa. Národní tým je před losem v Curychu nasazen do druhého ze čtyř výkonnostních košů a v semifinále v domácím prostředí narazí na Irsko, Albánii, Bosnu a Hercegovinu, nebo Kosovo. V případném finále reprezentanti vyzvou vítěze jednoho ze soubojů mezi celkem z prvního a čtvrtého koše. ONLINE přenos z losování sledujte od 13.00 na iSportu.
Do play off o šampionát se z Evropy dostalo 12 týmů z druhých míst v jednotlivých skupinách a čtveřice nejlepších vítězů z Ligy národů, která neuspěla v klasické kvalifikaci. Baráž se hraje dvoukolově na semifinále a finále a vždy pouze na jedno utkání. Mistrovství budou v létě příštího roku hostit Spojené státy americké, Kanada a Mexiko.
Los play off rozdělí 16 mužstev do čtyř „minipavouků“, z nichž vzejdou zbylí čtyři evropští účastníci šampionátu. Ve všech větvích bude vždy po jednom týmu z každého koše. Český celek v semifinále nastoupí proti jednomu ze čtyř mužstev ve třetím koši a bude mít výhodu zápasu doma. Hostitele rozhodujících finálových soubojů pak určí los.
Papírově nejtěžším soupeřem v semifinále by pro český tým zřejmě bylo Irsko, které se do play off dostalo díky obratu a vítězství v posledním duelu skupinové části kvalifikace v Maďarsku. S Albánií se reprezentanti v nedávné době utkali celkem čtyřikrát - vloni v Lize národů si připsali domácí vítězství 2:0 a venkovní remízu 0:0, před dvěma lety v kvalifikaci mistrovství Evropy hráli 1:1 v Edenu a v Tiraně utrpěli debakl 0:3.
Na Bosnu a Hercegovinu český tým narazil jen na konci 90. let. Lídrem balkánského celku je kapitán a někdejší teplický útočník Edin Džeko, v aktuální výběru figuruje i plzeňský křídelník Amar Memič. Barvy Kosova hájí sparťanský kanonýr Albion Rrahmani.
V prvním koši jsou papírově nejsilnější celky v čele s mistry Evropy z roku 2021 Italy. Doplňují je Turecko, Ukrajina a nakonec i překvapivě Dánsko, které nečekanou porážkou ve Skotsku ztratilo první místo ve skupině a tím přímý postup. V druhém koši vedle Česka figurují Polsko, Wales a Slovensko, na souboj bývalých federálních partnerů tak nedojde.