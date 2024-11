Nadal: Miláček fanoušků a velký bojovník, který už v deseti vynikal

Když se řekne Rafa, automaticky spoustu lidí napadne Roger. Vzájemná rivalita s Federerem provázela podstatnou část jeho kariéry. Pro celý sportovní svět, nejenom tenisový, to bylo velké lákadlo. Každý byl úplně jiný, právě v tom byla krása.

Na jedné straně elegán, ekonomicky fungující. Proti němu takové zvíře, strašný bojovník, který emoce dával víc najevo. Ne, že by je Roger neprojevoval, ale z Nadala to prostě bylo cítit víc. Všechno si musel vydřít, oběhat. Za mě to bylo super, protože člověk mohl v akci vidět dva velikány, jedny z nejlepších v historii, přitom byl každý úplně jiný. Pro tenis byl tenhle střet protikladů naprosto dokonalý.