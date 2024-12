Ocenění pro Menšíka? První krok. Je super, že chlapi pozvedli prapor

Jakub Menšík na turnaji Next Gen • Profimedia.cz

KOMENTÁŘ LUCIE ŠAFÁŘOVÉ | Jakub Menšík v devatenácti letech získal ocenění Nováček roku na okruhu ATP. To je pro něj velký úspěch, jenom na sobě musí makat dál. Dnes bych se krátce věnovala právě přechodu do dospělého tenisu, což není žádná sranda.

Pro Jakuba je to určitě povzbuzení. Jedná se o celosvětové ocenění, které má zvuk. Celá sezona ho musela nakopnout. Sama si pamatuju, jak náročný je vstup mezi dospělé. Vždycky je spousta otazníků. Tenis se hrozně posouvá dopředu, takže konkurence se zvyšuje. Není lehké se nahoru prokousat. A když prožije úspěšný rok, který je navíc zakončený takovým oceněním, je to zadostiučinění za veškerou práci, kterou tenisu věnuje.

Stejně jako mu to může dodat sebevědomí. Že na to má a může se nahoře udržet. Dostal další povzbuzení, že je na správné cestě, aby si splnil sen. První krok udělal, což je super. Ale pořád je to jenom jeden krok. Zvlášť v kontextu