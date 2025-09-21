Není nic horšího, než dostat dva „ptáky“. Finále US Open? Epické jak Federer s Nadalem
KOMENTÁŘ LUCIE ŠAFÁŘOVÉ | Klukům moc blahopřeju k vítězství v Davis Cupu nad Amerikou, je to skvělý úspěch! Ale v dnešním sloupku se ještě vrátím k US Open v New Yorku. I na něm se Čechům dařilo, což je super. A ukázalo se, že Alcaraz se Sinnerem si hrají svoji ligu…
Začnu ženským pavoukem, kterému vládla Aryna Sabalenková. Určitě stojí za zmínku, že se Naomi Ósakaová dostala až do semifinále, což se jí v poslední době nedařilo a čekalo se, kdy to přijde. Vystřídala několik trenérů a řekla bych, že v New Yorku předvedla její top výkon. Možná první takový po mateřství. Pro ženský tenis je určitě dobře, že se jí daří, protože je to výrazná tvář, celosvětová ikona. Má našlápnuto, aby se z ní stala hvězda typu Sereny Williamsové, a zvlášť ženský tenis takové vzory potřebuje.
Pokud jde o Sabalenkovou, u ní není až takové překvapení, že získala titul, protože podává stabilní výkony. Spíš jsem si říkala, jak zvládne domácí Amanda Anisimovová semifinále s Igou Šwiatekovou. Všichni asi ještě máme v živé paměti, jak ji polská ranařka rozmetala ve finále Wimbledonu dvakrát 6:0.