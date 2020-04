Dobře, že UEFA ukázala směr do Evropy. Teď jen situaci nezneužít | iSport.cz

UEFA s předstihem vcelku jasně naznačila, jak by chtěla, aby se kluby z jednotlivých národních lig kvalifikovaly do dalšího ročníku evropských fotbalových pohárů. Tedy konkrétně v případě, že se kvůli pandemii COVID-19 nedohraje soutěž, v níž působí. Je jednoznačně dobře, že evropská federace takové doporučení s předstihem vydala. Zapojte se do nových diskuzí na iSport.cz.

Nejen v Česku totiž různé návrhy scénářů, na základě kterých by se dalo do Evropy postoupit, vzbudily v uplynulých týdnech velké vášně. A dohodnout se na jednotném postupu bez určení základního směru od UEFA by bylo často nejspíš skoro nemožné.

Co ale z dokumentu konkrétně vyplývá? Silně preferovanou cestou pro UEFA i nadále zůstává udělat vše pro to, aby se soutěže dohrály v kompletní podobě. Ideálně i s nadstavbami. To se týká hlavně menších lig včetně té české, která má po posledních rozhodnutí vlády zase o kus větší šanci, že to dokáže.

Stále ale samozřejmě hrozí i druhá varianta. Tedy že to nevyjde. Pokud by to bylo z opravdu objektivních příčin, mají ligy podle doporučení UEFA najít SPORTOVNÍ hledisko, na základě kterého navrhnou své nominanty do Ligy mistrů i Evropské ligy. A UEFA posléze ještě zkontroluje, zda je takový návrh v duchu fair play.

Jaké to hledisko může být? UEFA v prohlášení zmiňuje, že by mělo být sportovně přímo spojené s aktuální sezonou. Nejčastěji se proto začalo mluvit o tabulce, která by v případě nedohrané soutěže vycházela u jednotlivých klubů z počtu získaných bodů na odehrané zápasy. A takový přepočet by byl opravdu asi tím nejlepším řešením ze všech nedokonalých. Navíc by zohlednil i situaci, kdy v soutěži kluby kvůli pandemii neodehrají stejný počet zápasů.

Jak by tedy sezona v případě nedohrané soutěže mohla být uzavřena? Z mého pohledu by takový ročník měl být rozhodně anulován. To tvrdím od začátku. Tedy pro jednou by soutěž neměla oficiálního mistra ani sestupující. Důvod? Protože se nedohrála v domluveném formátu až do konce. V zápase, který má mít 90 minut, prostě není možné určit vítěze v 60. minutě.

Do evropských soutěží by se pak týmy nicméně poslaly podle výše zmíněné tabulky, se kterou by UEFA evidentně neměla problém. Ze hry jsou v tuto chvíli naopak varianty počítající s víceletými koeficienty klubů v žebříčku UEFA, což v Česku s úlevou přivítá Slavia a rozesmutní naopak Spartu.

Jisté nicméně je, že nejlepším možným scénářem stále zůstává ten, kdy se soutěž (byť bez diváků) dohraje až do konce. Nejen, že je to nejspravedlivější, ale také by fotbal významně pomohl opět rozjet zamrzlý svět sportu a minimalizoval finanční ztráty od partnerů ligy, klubů a od majitele vysílacích práv.

Na druhou stranu je jasné, že soutěž se má dohrát jen za podmínek, které nikoho ze zúčastněných i lidí kolem zdravotně neohrozí. Poslední informace o počtu nakažených i o nemoci COVID-19 naštěstí přinášejí stále víc pozitivních argumentů pro sice postupné, ale daleko rychlejší, navracení se k normálnějšímu životu. Včetně fotbalu, který se pravděpodobně znovu rozběhne o dva týdny dřív (25. května), než bylo původně v plánu.

Při sestavování hygienických opatření pro dohrání ligy by se pak ale mělo myslet ještě i na jiný scénář či hrozbu. A totiž jak minimalizovat možnost, že se některý z klubů, kterému se to zrovna bude hodit, pokusí pandemii v pravou chvíli zneužít k předčasnému ukončení soutěže. Někdo může namítnout, že to je přehnaná obava a zavání stihomamem. Při ohlédnutí se za vším, co se už v českém fotbale v minulosti odehrálo, ale bohužel nesouhlasím.