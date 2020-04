Divoký plán pro bundesligu: zápasy v maskách, hráčům hrozí zákaz slavení | iSport.cz

Německá bundesliga chce po vypuknutí koronavirové pandemie jako první z evropských soutěží restartovat profesionální soutěž už 9. května. Čeští sousedé vše do detailu promýšlejí, aby nedošlo k žádnému maléru. Magazín Spiegel odhalil dva možné scénáře, jak by zápasy s přísnými opatřeními mohly vypadat. Ve hře je dokonce varianta, že by hráči nastupovali ve speciálních maskách, které by si po patnácti minutách na hřišti museli měnit.