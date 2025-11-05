Hyský: Sestava se skládala snadno, věřím všem hráčům. Višinský už trénoval
V nabitém programu Plzně čeká Martina Hyského (50) na lavičce extrémně náročný a důležitý týden. Ve čtvrtek v Evropské lize turecké Fenerbahce, následně v neděli Slavia. Viktoria stále bojuje s několika absencemi, nový kouč věří, že kvalitního a hvězdnými jmény nabitého soupeře dokáže jeho tým pozlobit. „Pro mě je nejdůležitější zápas vždycky ten nejbližší,“ zdůraznil kouč.
Vnímáte zápas s Fenerbahce tak, že se v případě výhry můžete výrazně přiblížit postupu do jarní fáze Evropské ligy?
„Upřímně řečeno, o postupu a bodech vůbec nepřemýšlím. Chci, aby i mužstvo přemýšlelo o našem výkonu. Venca (Jemelka) tady řekl správně, že sedm bodů, které jsme ve třech zápasech získali, nám dávají určitou volnost. Ale nechci, abychom se koukali na tabulku a ani na ni nekoukáme, vůbec se o ní nebavíme. Chceme být koncentrovaní jen na čtvrteční zápas.“
Máte několik absencí, bylo těžké dát dohromady sestavu?
„Určitě z ní nic neprozradím. Ale sestava se nám skládala velmi dobře, celkem v pohodě. Na zápas jsme připraveni, není to jen o základní sestavě, ale o všech hráčích, kteří budou k dispozici. Máme nějaké výpadky, dobře víte, jaké. Kádr máme ale i tak pořád extra silný, zkušený.“
Už trénoval někdo z hráčů Višinský, Panoš, Vydra, Spáčil?
„Višinský se Spáčilem jsou připraveni k zápasu, Matěj (Vydra) ten čtvrteční ještě nestihne, ale děláme všechno pro to, aby byl k dispozici v neděli. Jirka Panoš je v rekonvalescenci, zatím je v lehkém tréninku, u něj půjde o delší časový úsek.“
V neděli hrajete doma proti Slavii. Plánujete v sestavě víc rotace, nebo vsadíte spíš na podobné jedenáctky?
„Pro mě je nejdůležitější zápas vždycky ten nejbližší. Koncentrujeme se na čtvrtek. O sestavě nechci mluvit. Rotace, nerotace… Kádr v Plzni je extrémně silný, extrémně vyrovnaný. Mám důvěru ve všechny hráče. Chci, abychom přemýšleli všichni jenom o zítřejším zápase, nic jiného nás v tuhle chvíli nezajímá.“
Článek pokračuje pod infografikou.
Vyhráli jste pět zápasů po sobě. Děláte něco pořád stejně, abyste byli dál úspěšní?
„Občas něco chcete udělat stejně, aby se vás drželo štěstí. Ale je to vždycky o práci, být koncentrovaný na to, co děláte, snažit se dělat věci naplno. Mužstvo připravit, dát mu sebevědomí, Není to o dodržování rituálů.“
Jaké vás čeká Fenerbahce?
„Mám pocit, že po oproti éře pod Josém Mourinhem je teď aktivnější, nedává soupeři moc prostoru, snaží se vysoko napadat. Je tam kvalita nejen individuální, ale i týmová, v rychlém přechodu do útoku, v kombinaci. To jsou věci, které vidíme a na které si musíme dát pozor. V domácích zápasech je Fenerbahce ještě silnější, než na půdě soupeře, věřím, že toho využijeme. Ale musíme se hlavně soustředit na sebe.“
Půjde o otevřený, nebo spíš taktický zápas?
„Je potřeba zůstat hodně aktivní, ve hře s míčem i bez něj. Být hodně koncentrovaný na každou situaci na hřišti rychle reagovat. Potkáváme se s obrovskou kvalitou. Je to špičkový tým, který v létě bojoval o Ligu mistrů, je nabitý skvělými hráči. Je třeba být maximálně koncentrovaný. Věřím, že to zvládneme. Kluci mají s takovými zápasy zkušenosti, mnohokrát jsme dokázali, že s takovými soupeři umí hrát více než vyrovnané zápasy. Chceme být odvážní, aby spíš na nás musel reagovat soupeř. Máme takovou kvalitu, která bude na hřišti vidět.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Midtjylland
|3
|3
|0
|0
|8:2
|9
|2
Braga
|3
|3
|0
|0
|5:0
|9
|3
Lyon
|3
|3
|0
|0
|5:0
|9
|4
Záhřeb
|3
|2
|1
|0
|7:3
|7
|5
Plzeň
|3
|2
|1
|0
|6:2
|7
|6
Freiburg
|3
|2
|1
|0
|5:2
|7
|7
Ferencváros
|3
|2
|1
|0
|5:3
|7
|8
Brann
|3
|2
|0
|1
|5:2
|6
|9
Celta Vigo
|3
|2
|0
|1
|6:4
|6
|10
Aston Villa
|3
|2
|0
|1
|4:2
|6
|11
Lille
|3
|2
|0
|1
|6:5
|6
|12
GA Eagles
|3
|2
|0
|1
|4:3
|6
|13
Young Boys
|3
|2
|0
|1
|6:6
|6
|14
Fenerbahce
|3
|2
|0
|1
|4:4
|6
|15
FC Porto
|3
|2
|0
|1
|3:3
|6
|16
Real Betis
|3
|1
|2
|0
|4:2
|5
|17
Nottingham Forest
|3
|1
|1
|1
|6:5
|4
|18
Boloňa
|3
|1
|1
|1
|3:3
|4
|19
Genk
|3
|1
|1
|1
|1:1
|4
|20
PAOK
|3
|1
|1
|1
|5:6
|4
|21
Celtic
|3
|1
|1
|1
|3:4
|4
|22
Panathinaikos
|3
|1
|0
|2
|6:6
|3
|23
AS Řím
|3
|1
|0
|2
|3:4
|3
|24
Basilej
|3
|1
|0
|2
|3:4
|3
|25
Feyenoord
|3
|1
|0
|2
|3:4
|3
|26
Ludogorets
|3
|1
|0
|2
|4:6
|3
|27
Sturm Graz
|3
|1
|0
|2
|3:5
|3
|28
FCSB
|3
|1
|0
|2
|2:4
|3
|29
Stuttgart
|3
|1
|0
|2
|2:4
|3
|30
CZ Bělehrad
|3
|0
|1
|2
|2:5
|1
|31
Malmö
|3
|0
|1
|2
|2:6
|1
|32
M. Tel-Aviv
|3
|0
|1
|2
|1:6
|1
|33
Nice
|3
|0
|0
|3
|3:6
|0
|34
Salcburk
|3
|0
|0
|3
|2:6
|0
|35
Utrecht
|3
|0
|0
|3
|0:4
|0
|36
Rangers
|3
|0
|0
|3
|1:6
|0
- Osmifinále
- Play-off