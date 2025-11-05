Hapal po roce v Jerevanu, ale v jiném klubu i pozici. Janotka: Chutnalo mu tady
PŘÍMO Z JEREVANU | Pavel Hapal to v Jerevanu dobře zná, po patnácti měsících je opět v hlavním městě Arménie. Když spolu s olomouckou výpravou vykročil z letadla a nasál kromě slunečného počasí vzduch s příjemnými patnácti stupni Celsia, usmál se. „Těším se, vzhůru do toho,“ pronesl nový generální sportovní manažer Sigmy, která do více než milionové metropole přicestovala sehrát utkání s NOAH. Hapal přinesl štěstí Olomouci hned v sobotu, teď může využít rok staré zkušenosti.
Příběh Pavla Hapala je perfektní ukázkou toho, jak bláznivě rychle se záležitosti ve fotbale mění. Loni v srpnu v Jerevanu vyhrál coby kouč Baníku 2:0 s Urartu, čímž i díky úvodní domácí výhře 5:1 pečetil postup do třetího předkola Konferenční ligy s Kodaní. Ostrava vypadla, nicméně parádní konfrontace s dánským velkoklubem ji nastartovala k úspěšné sezoně zakončené třetím místem.
Všechno směřovalo k tomu, že se Slezané definitivně zařadí po bok české top trojky, ale po zpackaném létě je vše jinak. Reálně bojují o záchranu, navíc už bez Hapala. Opustil trenérskou lavičku a kývl na nabídku milované Olomouce. Oficiálně od soboty, reálně už mnohem dřív. V pátek ještě doma na zahradě posekal trávník a den nato, prvního listopadu, už se vrhl do práce.
V Řepčíně v sobotu dopoledne Hapal viděl výhru dorostenců do 19 let 2:1 nad Zlínem, pak hned vyrazil do Pardubic na utkání s Duklou. V neděli byl u vítězství áčka v Mladé Boleslavi a ve středu s ním odletěl do Jerevanu. Už nenosí kšiltovku s heslem #DEMRUBAT!, kterým se prezentují „chachaři“. Na Andrově stadionu nafasoval oblek a stal se šéfem sportovního úseku se zaměřením na profesionální celky, čili A-tým a béčko. Nejvíce v kontaktu je s koučem Tomášem Janotkou.
Mužstvu se snažím být co nejblíže
„Spolupráce je fakt úzká, jsme v bezprostředním dennodenním kontaktu. Už během dopoledního režimu je s námi. Ale co se týče plánu na zápas a tréninkového procesu, to jedeme po vlastní ose. Spíš je ve formě pozorovatele, práce je až nad hlavu, konzultujeme všechno. Aktuální kádr, jeho možné doplnění, směr Sigmy... Dostáváme postřehy a zpětnou vazbu, jak viděl výkon s nadhledem z tribuny,“ popisoval trenér na tiskové konferenci s tříhodinovým časovým posunem.
„Ne že bych se učil, zkušenosti s manažerskou prací už mám ze slovenské reprezentace, ale sžívám se a snažím se navnímat prostředí,“ uvedl Hapal v Mošnově před tříapůlhodinovým letem. „Už na hřišti nekomunikuji s hráči a nedávám jim taktické pokyny. Spíš řeším jiné věci, mám úplně jiné povinnosti. Pořád se snažím být mužstvu co nejblíže, ale jinak. Zkušenost s Urartu sice mám, ale tohle mužstvo je individuálně jiné. Má velice kvalitní hráče,“ upozornil.
„Pavel na Urartu vzpomínal, shodou okolností bydlíme na stejném hotelu jako Baník. Prý mu tam dobré jídlo chutnalo,“ smál se Janotka. „A co se týče zápisného za první výhru, myslím, že to vzal za správný konec. Ptal se nás na něj, ale my ještě trošku popřemýšlíme a nějak to vygamblíme.“
NOAH je úřadujícím arménským mistrem, v Konferenční lize už nastřádal čtyři body (Rijeka 2:1, Craiova 1:1). Před rokem pod pětitisícovou horou Ararat porazil Mladou Boleslav 2:0. „Tenhle zápas jsme tehdy viděli, v té době jsem neměl ponětí o kvalitě arménských týmů. Lehce mě výsledek překvapil, dění na hřišti taky. Vyhráli jednoznačně,“ zavzpomínal Janotka.
Však jsou taky domácí favorit i tentokrát, kurz na Hanáky je u Fortuny oproti nim dvojnásobný (3,90)! Na Stadionu republiky se ve čtvrtek očekává kolem jedenácti tisíc diváků, z toho přes sto z Moravy. Olomouci bude kromě Jiřího Slámy nově chybět také zraněný Andres Dumitrescu, čili na pozici levého beka nastoupí buď Tomáš Huk, nebo Filip Slavíček. Povzbuzen premiérovou asistencí v modrém dresu je Michal Beran: „Jsem za ni hrozně rád. Věřím, že mi pomůže!“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Fiorentina
|2
|2
|0
|0
|5:0
|6
|2
AEK Larnaka
|2
|2
|0
|0
|5:0
|6
|3
Celje
|2
|2
|0
|0
|5:1
|6
|4
Samsunspor
|2
|2
|0
|0
|4:0
|6
|5
FC Lausanne
|2
|2
|0
|0
|4:0
|6
|6
Mainz
|2
|2
|0
|0
|2:0
|6
|7
Vallecano
|2
|1
|1
|0
|4:2
|4
|8
Raków
|2
|1
|1
|0
|3:1
|4
|9
Štrasburk
|2
|1
|1
|0
|3:2
|4
|10
Noah
|2
|1
|1
|0
|2:1
|4
|11
Jagiellonia
|2
|1
|1
|0
|2:1
|4
|12
AEK Atény
|2
|1
|0
|1
|7:3
|3
|13
Zrinjski
|2
|1
|0
|1
|5:1
|3
|14
Lech Poznań
|2
|1
|0
|1
|5:3
|3
|15
Sparta
|2
|1
|0
|1
|4:2
|3
|16
Crystal Palace
|2
|1
|0
|1
|2:1
|3
|17
Šachtar
|2
|1
|0
|1
|4:4
|3
|18
Varšava
|2
|1
|0
|1
|2:2
|3
|19
Rijeka
|2
|1
|0
|1
|1:1
|3
|20
Škendija
|2
|1
|0
|1
|1:2
|3
|21
AZ Alkmaar
|2
|1
|0
|1
|1:4
|3
|22
Lincoln
|2
|1
|0
|1
|2:6
|3
|23
KF Drita
|2
|0
|2
|0
|2:2
|2
|24
Häcken
|2
|0
|2
|0
|2:2
|2
|25
KuPS
|2
|0
|2
|0
|1:1
|2
|26
Omonia Nikósie
|2
|0
|1
|1
|1:2
|1
|27
Shelbourne
|2
|0
|1
|1
|0:1
|1
|28
Olomouc
|2
|0
|1
|1
|1:3
|1
|29
Universitatea Craiova
|2
|0
|1
|1
|1:3
|1
|30
Breidablik
|2
|0
|1
|1
|0:3
|1
|31
Slovan Bratislava
|2
|0
|0
|2
|1:3
|0
|32
Hamrun
|2
|0
|0
|2
|0:2
|0
|33
Shamrock
|2
|0
|0
|2
|1:6
|0
|34
Kyjev
|2
|0
|0
|2
|0:5
|0
|35
Rapid Vídeň
|2
|0
|0
|2
|1:7
|0
|36
Aberdeen
|2
|0
|0
|2
|2:9
|0
- Osmifinále
- Play-off