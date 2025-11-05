Pozdní přílet hvězdných Turků. Posunutá tiskovka v Plzni, kouč upozornil na Adua
Středeční předzápasová tisková konference Fenerbahce Istanbul měla v útrobách plzeňské Doosan Areny začít původně v 18.15. Turecká výprava ale měla na cestě k zápasu 4. kola hlavní fáze Evropské ligy problémy, po cestě z Prahy do Plzně byla nepříjemná, hustá mlha. Zástupci plzeňského soupeře dorazili před novináře až těsně před sedmou. Ve čtvrtek večer změří Viktoria síly s extrémně silným a rozjetým soupeřem.
Slavia hrála v úterý proti Arsenalu, který v Praze vyhrál desátý zápas v řadě a patří aktuálně k nejlepším týmům na světě. Viktorii čeká ve čtvrtek v Evropské lize rovněž náročná šichta – Fenerbahce v posledních sedmi duelech pouze jednou remizovalo, tým je plný zvučných jmen se zkušenostmi z absolutní evropské špičky – gólman Ederson (Manchester City), slovenský kapitán Milan Škriniar (Inter Milán, PSG), Edson Álvarez (spoluhráč Tomáše Součka z West Hamu), Fred (Manchester United), Marco Asensio (Real).
„Čeká nás velmi těžký soupeř, před několika týdny změnili trenéra a vyhráli pět zápasů po sobě, naposledy v Evropské lize odehráli výborný zápas na AS Řím. Jde o tým plný energie, síly, byli velmi dobře připraveni. Bude to složité, ale chceme vyhrát a předvést co nejlepší výkon,“ řekl na tiskové konferenci italský kouč Fenerbahce Domenico Tedesco, který na začátku září nahradil na lavičce slavného tureckého celku legendárního Josého Mourinha.
Mladý, teprve čtyřicetiletý kouč upozornil na kvality českého vicemistra. „Prakticky každý rok hrají poháry, nedávno byli v Lize mistrů. Problémy měla v Plzni i Barcelona. Vyhrála 4:2, nikoliv jednoznačně 6:0. Plzeň má skvělé hráče. Třeba Adu na levém křídle je velmi silný v soubojích jeden na jednoho, skoro sám dal gól proti AS Řím. Na druhé straně je velmi kvalitní Memič při centrech a přihrávkách. Musíme na hřišti odevzdat všechno, jinak to pro nás bude složité,“ upozornil Tedesco.
Fenerbahce do zápasu pravděpodobně povede slovenský stoper Martin Škriniar, jenž odehrál nejlepší roky kariéry v Interu. „Je velmi dobrý stoper, jsem rád, že máme tak zkušeného hráče. Je výborný lídr, dobře nás na hřišti vede. Dnes večer nebo zítra si o Plzni určitě promluvíme, sám jsem zvědavý, co mi řekne,“ pochválil ho nizozemský obránce Jayden Oosterwolde, který byl v Plzni na tiskové konferenci vedle trenéra plzeňského soupeře.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Midtjylland
|3
|3
|0
|0
|8:2
|9
|2
Braga
|3
|3
|0
|0
|5:0
|9
|3
Lyon
|3
|3
|0
|0
|5:0
|9
|4
Záhřeb
|3
|2
|1
|0
|7:3
|7
|5
Plzeň
|3
|2
|1
|0
|6:2
|7
|6
Freiburg
|3
|2
|1
|0
|5:2
|7
|7
Ferencváros
|3
|2
|1
|0
|5:3
|7
|8
Brann
|3
|2
|0
|1
|5:2
|6
|9
Celta Vigo
|3
|2
|0
|1
|6:4
|6
|10
Aston Villa
|3
|2
|0
|1
|4:2
|6
|11
Lille
|3
|2
|0
|1
|6:5
|6
|12
GA Eagles
|3
|2
|0
|1
|4:3
|6
|13
Young Boys
|3
|2
|0
|1
|6:6
|6
|14
Fenerbahce
|3
|2
|0
|1
|4:4
|6
|15
FC Porto
|3
|2
|0
|1
|3:3
|6
|16
Real Betis
|3
|1
|2
|0
|4:2
|5
|17
Nottingham Forest
|3
|1
|1
|1
|6:5
|4
|18
Boloňa
|3
|1
|1
|1
|3:3
|4
|19
Genk
|3
|1
|1
|1
|1:1
|4
|20
PAOK
|3
|1
|1
|1
|5:6
|4
|21
Celtic
|3
|1
|1
|1
|3:4
|4
|22
Panathinaikos
|3
|1
|0
|2
|6:6
|3
|23
AS Řím
|3
|1
|0
|2
|3:4
|3
|24
Basilej
|3
|1
|0
|2
|3:4
|3
|25
Feyenoord
|3
|1
|0
|2
|3:4
|3
|26
Ludogorets
|3
|1
|0
|2
|4:6
|3
|27
Sturm Graz
|3
|1
|0
|2
|3:5
|3
|28
FCSB
|3
|1
|0
|2
|2:4
|3
|29
Stuttgart
|3
|1
|0
|2
|2:4
|3
|30
CZ Bělehrad
|3
|0
|1
|2
|2:5
|1
|31
Malmö
|3
|0
|1
|2
|2:6
|1
|32
M. Tel-Aviv
|3
|0
|1
|2
|1:6
|1
|33
Nice
|3
|0
|0
|3
|3:6
|0
|34
Salcburk
|3
|0
|0
|3
|2:6
|0
|35
Utrecht
|3
|0
|0
|3
|0:4
|0
|36
Rangers
|3
|0
|0
|3
|1:6
|0
- Osmifinále
- Play-off