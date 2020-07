Dohrání sezony nestojí nic v cestě. Řešte raději už další ročník | iSport.cz

KOMENTÁŘ ŠÉFREDAKTORA LUKÁŠE TOMKA | Grémium LFA dnes bude jednat o dokončení ligového ročníku první a druhé ligy. Podle mě by ale na něm měla začít především debata o tom nadcházejícím. Je totiž evidentní, že po negativních testech v Karviné dohrávání divoké sezony nestojí nic v cestě. Termínově se dá vše stihnout (i s baráží) do 2. srpna, což je datum, které si už v květnu samy kluby i na doporučení UEFA schválily jako mezní.

Chápu, že pro Karvinou, Opavu či Příbram je to dlouhá a komplikovaná sezona. Navíc může pro všechny tři kluby skončit fiaskem. Ale doba je (a bude) složitá nejen pro tyto týmy, které holt s tímto sportovním rizikem musejí počítat. V zájmu ligy je navíc ročník dokončit a bez divokých změn ve struktuře soutěže či počtu týmů přejít do toho následujícího.

Upřímně doufám, že se na grémiu nebude hrát na lacině city, tak jak už to předvedli třeba někteří hráči z Příbrami. „Nechceme ligu dohrávat, protože v Karviné je nyní nebezpečno a při zápasech na jejím hřišti půjde i o zdraví našich rodin,“ pustili do světa. Od dobře placených profesionálů to zní divně. Zvlášť když se zápasy budou hrát za přísných bezpečnostních opatření a proti protestovaným soupeřům.

Fotbalisté by si měli také uvědomit, že nejsou jiná sorta lidí než třeba prodavači, zdravotníci či úředníci, kteří chodí denně do práce a možnost nakazit se mají daleko větší než oni. A pokud se opravdu tak bojí? Ať nehrají, vzdají se platu a zápasy jejich klubu se zkontumují.

Ale zpátky na začátek – místo těchto debat by kluby měly začít na grémiu usilovně vymýšlet, jak upravit pravidla do další sezony. Tak, aby měly pro dohrávání a uzavření ročníku, který nejspíš koronavir rovněž zásadně ovlivní, daleko větší manévrovací prostor než nyní.

Domyslet, aby nedohrání jedné nadstavbové skupiny neohrožovalo výsledky jiné. Tak jak to nyní hrozilo Skupině o Evropu. Jasně určit klíč pro postup do evropských soutěží v případě nedokončeného ročníku. Vymyslet, jak to udělat se sestupy a postupy mezi soutěžemi (současná varianta se 17 týmy není dobrá). A klidně se zamyslet i nad tím, za jakých podmínek lze v případě mimořádně nepříznivých okolností uzavřít ligu bez nadstavby.

Pokud bude to vše do detailu v řádech už nyní, může to pomoct tomu, aby se za rok neopakovalo letošní divoké dohadování poznamenané koronavirem i momentálními zájmy sestupem ohrožených klubů.