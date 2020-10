Prymulův zámek? Ve sportu hodil nesmyslně všechny do jednoho pytle

Adam Hložek se vrátil do sestavy Sparty • Pavel Mazáč (Sport)

Zpřísnit vzhledem k rostoucímu počtu nakažených opatření proti šíření koronaviru? Ano, to nyní určitě dává smysl. Nikdo tady nechce kolabující zdravotnický systém. Nicméně všechno by mělo mít hlavu a patu a vycházet z racionální analýzy. A to v případě opatření, kterými ministr zdravotnictví Roman Prymula fakticky vypnul český sport, minimálně zčásti neplatí. Ba právě naopak.

Co je na nových opatřeních nejvíce do očí bijící? Rozhodně kompletní zavření nejvyšší fotbalové soutěže. FORTUNA:LIGA se totiž prakticky jako jediná soutěž v Česku vydala od startu ročníku velmi nákladnou a na české poměry bezprecedentní cestou průběžného testování celých týmů.

Jen od začátku sezony prošly ligové kluby v průměru osmi vlnami testování proti COVIDu. Když si vezmete, že v jedné vlně klub prověřil zhruba 40 hráčů a členů realizačního týmu, jeden test stál 1700 korun, zjistíte, že každý klub utratil za tuhle prevenci už přes půl milionu korun. A celá liga pak milionů bezmála deset. A to jsou jen výdaje za testování, další sadu opatření týkající se cestování či ubytování teď nechme stranou.

Bez většího přehánění se tak dá říct, že jestli je v současné době v Česku někde opravdu relativně bezpečně, tak v komunitách prvoligových fotbalových klubů. Přesto se Prymulův zámek bude týkat bez výjimky i této soutěže.

Logiku to nemá. A ukazuje to bohužel na to, že se v Česku proti COVIDu stále nebojuje na základě racionálních úvah a pečlivých analýz, ale minimálně v některých případech tak trochu od oka. Akorát jednou příliš benevolentně, podruhé zbytečně přísně.

Co je na tom nejhorší? Takováto rozhodnutí do budoucna komukoliv berou motivaci vrhnout se do podobně striktní a finančně nákladné prevence, kterou nyní F:L podstupovala.

„Máme tady segment populace, která se k opatřením až dosud stavěla negativně či je ignorovala,“ vysvětloval Prymula, proč pravidla zpřísňuje. Vzápětí ale hodil do stejného pytle i ty, kteří dělali daleko víc, než sám doporučoval. A to se nedělá.