Český tým se mi líbí, máme pohyb i brankáře. Pešán má v zádech správné chlapy

Lotyšů jsou dva miliony a jsou úžasní srdcaři. V hale domácího Dinama byla atmosféra oproti Rusům parádní. Fanoušci světoví. To říkám v souvislosti s tím, že MS startuje bez nich. Fandili neuvěřitelně a pro mě to nebylo dobrý, protože domácí hráče hecovali k velkým výkonům.

O šampionát bych se z hlediska organizace vůbec nebál. Lotyši chtějí být precizní, už proto, že sousedí s Ruskem. Co od mistrovství čekám? Asi nepřijedou úplně nejsilnější mužstva. NHL pozdě zakončila základní část a ti nejlepší navíc zůstanou za mořem. Samozřejmě, při úrovni NHL budou Kanaďané i Američané dobří. Stejně jako Švédové, Finové nebo Rusové. Ale nebudou top.

Naše mužstvo se mi zatím hrozně líbí. První zápas na Českých hrách proti Finům, to bylo bruslení obou mužstev na nejvyšší rychlost po celý zápas. Jenže v té rychlosti se těžce vytvářely šance a góly byly víceméně náhodné, odrazy, teče. Pak se tým doplnil o střelce a hned to vypadalo jinak.

Objevil se Zadina, a objevil se Hronek, který mu to nalívá. A najednou se probudil i velký chlap, od kterého bych to čekal, a to je Matěj Stránský. Předtím hrál dobře, ale v koncovce byl, když to řeknu ošklivě, jalovej. A když jsem zmiňoval střelce, v Rize už budou hrát i Vrána a Kubalík.

Myslím si, že Filip Pešán udělal přípravu na turnaj schválně dlouhou. Aby si tým nachystal. Je velmi dobře vybavený teoreticky, hokeji rozumí. Ptal jsem tal se na něj, třeba Martina Straky, ten si ho velmi chválil, a to je pro mě signál. Má v zádech dva bývalé vynikající hráče, trenéry, správný chlapy.

Straka s Jardou Špačkem jsou důležití praktici, ti vědí, jak to chodí v zákulisí, na ledě, mimo led, jestli vynechat trénink a podobně. Můžou pomoct s regulací barometru nálady mužstva.

Jak sestavu poskládat, aby ladila chemie, to je na trenérovi. Především se staví na vazbách, které byly, nebo jsou. To znamená třeba Hronek-Zadina, Kovář-Kubalík, kluci společně z extraligy. Tihle, aby seděli spolu a hráli spolu. Pokud to půjde a bude to vycházet. České hry náramně pomohly, aby si trenér tohle všechno ověřil.

Když se třeba nebude dařit, hrozně záleží na starších hráčích. Aby nepřinášeli do kabiny žádnou skepsi. Aby věřili, podporovali kvalitu. Ode mě je to spekulativní, ale je to sport. A sport, což někteří neuznávají, je krásný tím, že to není vždycky tak, jak si všichni přejou…

U Kanaďanů a Američanů stačí, aby překonali jet lag, a jdou na to. Těží z výhody, že za mořem se hokej dělá už od mládí podle jasných principů. Trenéři nemusejí nic měnit, hráči přesně vědí, jak se má hrát. Jak jsem teď viděl Rusy, zdá se mi, že se zvedla úroveň hokeje v KHL. Mají řadu hráčů, jejichž jména mi nic neříkají, a jsou výborní. Přesvědčovali o tom i v průběhu sezony, s mládežnickým mužstvem vyhrávali na Euro Hockey Tour. O jejich síle nemám pochybnosti. Navíc: i když je sport apolitický, Česko i Lotyšsko jsou teď napsáni mezi nepřáteli Ruska, takže u sborné to bude hrát roli, o tom jsem přesvědčený.

Bublina, ve které uvíznou účastnící MS, je strašná věc. Ale většina hokejistů už ji zná, zvykli si na ni. I když… Zámořská mužstva jezdívala do Evropy ráda, protože první týden byli hráči bez manželek, chodili se bavit, byli spokojení a hráli výborně. To si nevymýšlím, vím, jak to chodilo v Praze 2015. Teď to bude jenom zimák-hotel-zimák-hotel. Ale co, tak holt budou odpočívat. A s technikou 21. století to zvládnou.

Trenéři vzali mladé kluky, a to je dobře. Nic proti hráčům z NHL, ale abychom taky poznali naší zdejší výkonnost. Teď tým vypadá velice dobře, mám na mysli pohyb i brankáře. Doufám, že je plán vyladěný tak, aby všichni podali nejlepší výkon na MS. Je to turnaj dlouhý z hlediska bubliny, ale krátkodobý a vysokého významu. Když jsem viděl v Praze, jak především naši hráči, Fini a Švédi bruslí, všechny tři týmy lítaly. Kéž by to vydrželo.

Těším se na to.