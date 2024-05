Peňáz versus Oktagon. (Ne)podepsané smlouvy i praní špinavého prádla

Kauza (ne)titulové bitvy v Edenu se rozhořela začátkem minulého týdne, když z boje odstoupil Patrik Kincl. Vyzyvateli Matěji Peňázovi byla zajištěna náhrada v podobě někdejšího rivala Vlasty Čepa. Plán B však zhatil informační šum, absence podepsaných smluv a nakonec i naprosto zbytečná medializace zákulisního vyjednávání. Ta následně vyústila v zásadní zvrat. Peňáz se rozhodl pro konec v organizaci. Smlouva mu však zamezuje v odchodu na příští rok a půl.

Chybějící smlouva

Překvapivá chyba nastala hned ze začátku. Organizace několik týdnů nazpátek jmenovala Čepa oficiálním náhradníkem titulového duelu Kincl versus Peňáz a otevřela se tak dvěma scénářům. Kdyby se zranil vyzyvatel, bojoval by Čepo proti Kinclovi o pás v pětikolovém klání, ale v případě, že by se odstupujícím stal šampion, titul by šel ze hry a na program by se dostal netitulový tříkolový zápas Peňáz versus Čepo.

Podmínky tedy zněly jasně. Kde však „zazněly“? Ne ve smlouvách, které by byly předloženy všem aktérům, ale v popisku instagramového příspěvku. Peňáz byl prý managementem obeznámen s Čepovou nově nabytou rolí náhradníka. Zásadní informace o netitulovém scénáři se k němu však nedostala.

Je při nejmenším překvapivé, že možné scénáře nebyly předem smluvně dány a potvrzeny, obzvlášť když se týkají jednoho z nejočekávanějších duelů na domácí scéně. Kdyby tomu tak bylo, nemusel by do hry vstupovat laciný argument, že bojovník v závěrečné fázi přípravy nedostatečně sleduje instagramové příspěvky.

Zrod smlouvy nastal až po ranním telefonátu s Peňázem, který ho informoval o Kinclově odstoupení a podmínkách nového zápasu s Čepem. Tříkolový duel se slovenským náhradníkem Peňáz nejprve slovně potvrdil. Když však o krátký čas později smlouvu dostal, nepodepsal ji s tím, že chce zápas změnit na pětikolový a vrátit do hry titul, ten dočasný (zajišťující pozici příštího vyzyvatele).

Na sociální sítě nepatří vše…

Peňáz se ve vyjednávání postavil na zadní a tvrdohlavě neustoupil od titulové podmínky. Na druhé straně barikády stál náhradník, který delší pětikolový duel odmítal. Dohoda se nepohnula a zápas spadl ze stolu.

Zrušení souboje nemuselo vést až k prohlášení Peňáze o konci v Oktagonu. Zápas ať už s Čepem, nebo s Kinclem se mohl odehrát ještě letos na jiném turnaji. Možnou cestu ke smíření však značně znepříjemnil promotér Ondřej Novotný, když nejdříve zveřejnil obsáhlé vyjádření, v němž vysvětloval, proč se náhradní duel neodehraje. Následně sdílel příspěvek Čepa, ve kterém Slovák dodatečně přijímá titulový zápas, aby doručil očekávaný vrchol rivality.

Obě videa výrazně akcelerovali valící se vlnu nenávisti a nadávek směrem k Peňázovi. Poznámky „Přijde mi to jako výsměch a plivanec do tváře fanoušků a organizace,“, „Vyplakal si to – můžeme jít pět kol,“ a „Nechává na holičkách nás… Nechává na holičkách fanoušky a trošičku ten turnaj,“ nastavily jasné role – Peňáz je ten špatný a trucovitý, Čepo je zachráncem situace.

Peňázovi byl následně nabídnut smír, hození všeho řečeného za hlavu. V tu chvíli se už ale český bijec cítil zatlačený do kouta. Přenesení nepříjemností ze zákulisí na sociální sítě Peňázovi nedovolilo ze situace vybruslit tak, aby si narovnal reputaci a nebyl za „toho špatného“.

Kdyby Čech na dodatečnou výzvu kývl a připravil se na titulovou bitvu, v Edenu by ho polovina tribun vypískala, jako bojovníka, který historickou akci zbytečně komplikoval.

Frustrace na straně Peňáze došla za hranu. Oznámil, že chce s Oktagonem rozvázat smlouvu. Šance je však mizivá. Kontrakt bojovníka váže k organizaci ještě na rok a půl a s jeho ukončením by museli souhlasit obě strany. Vedení Peňáze, které ho poslední čtyři roky budovalo, rozhodně nepustí. Jedinou možností je laso z UFC.

Tomu všemu se dalo zabránit. Zaprvé mít předem podepsané smlouvy na různé scénáře. Zadruhé nepouštět se do veřejného praní špinavého prádla. Používat vlastní pořad k nastavování veřejného názoru na konkrétního bojovníka a sdílení příspěvků jeho úhlavního rivala zkrátka není korektní. MMA je svět mužů a žen se silnými egy. Útočit na ně ve veřejném prostoru je jednoduše chyba, protože nakonec to bylo právě ego, které Peňázovi nedovolilo hodit situaci za hlavu, nastoupit v Edenu do titulového boje s Čepem a pokračovat na rozběhlé dráze v Oktagonu.