Roztržka v Oktagonu, Peňáz chce skončit: Dělají ze mě toho špatného

Na domácí scéně MMA se rozběhla zmatená partie, která vyústila ve zlomové rozhodnutí jedné z hvězd. Matěj Peňáz měl původně bojovat o titul Oktagonu s šampionem Patrikem Kinclem. Ten se však zranil, a tak naskočil do hry náhradník Vlasto Čepo s tím, že nastoupí do netitulového boje. Český vyzyvatel byl proti. Zápas sletěl z jednacího stolu a internetem se rozběhla rozporuplná vyjádření bojovníků i promotéra. „Já jsem ten, co nedostal správné informace, smlouvy a nebyl obeznámen s tím, jak to bude,“ říká Peňáz a avizuje konec v organizaci.

(Ne)podepsané smlouvy, opasky i počet kol. Ve stínu hokejového mistrovství světa se na domácí MMA scéně rozpoutala bouře, která ústí v dramatický odchod. Matěj Peňáz v pondělí vydal rozhořčené vyjádření, v němž se postavil proti slovům vedení Oktagonu i slovenského rivala Vlasta Čepa.

„Je jasné, co se teď stane z mojí strany. Cesta je jen jedna. Budu chtít s Oktagonem rozvázat smlouvu a začít zápasit pro jinou organizaci. Už není cesty zpět. Už se tady ze mě udělal kretén dvakrát a teď se v tom Oktagon snaží pokračovat. Už stačilo,“ hlásí Peňáz na instagramu. Záhy dodává: „Můj džob je zápasit a k tomu chci férové jednání.“

(Ne)jasný záložní plán

Zranění šampiona Kincla srazilo první článek domina, které nyní boří nejen očekávaný hit turnaje v Edenu, ale i vazby mezi sedmadvacetiletým vyzyvatelem a organizací.

Když už bylo jisté, že je Kincl ze hry, přešlo vedení na připravený plán B. Tím byl tříkolový duel mezi Peňázem a jeho odvěkým rivalem Čepem. Slovák měl o úloze náhradníka jasno – pokud nastoupí proti Kinclovi, bude bojovat o pás, pokud s vyzyvatelem tak ne. Vyzyvatel prý ale s netitulovou možností nebyl obeznámen.

„Proč ale ne boj o prozatímní titul? Vlasto o něj nechce jít (bojovat). Říká, že s Kinclem se o titul kousne, ale prozatímní titul, což taky dává smysl, pro něj hodnotu nemá, protože kdyby ho získal, stejně ho čeká boj s Kinclem,“ uvádí promotér Ondřej Novotný na youtube. „Nebudu s Peňázem dělat prozatímní titul, protože on nikdy nešel s někým z top pětky (střední divize) a k titulu se nepřiblížil,“ parafrázoval Novotný, jak svou situaci vidí slovenský bijec.

„(Čepo) řekl, že mu stačí třikrát pět minut (standardní netitulový zápas) a mě to jako promotérovi stačí taky,“ pokračuje ve vyprávění spolumajitel Oktagonu.

S vlastním vyjádřením v pondělí ráno přišel i slovenský bijec. „Není to na mně ani na Matějovi, že si ze dne na den usmyslí, že chce jít pětikolový zápas o dočasný titul. Pochopte, že já jsem takovou nabídku ani možnost nedostal,“ říká Čepo.

Záhy se snaží očekávaný duel na stadionu zachránit. „Pokud budou Pavol (Neruda) a Ondřej (Novotný) ochotní změnit pravidla na pět kol a přidat prozatimní titul půjdu do toho. Opakuji, já jsem na titulový zápas nabídku nedostal, nebylo to v zájmu organizace. Ze dne na den to vykvetlo z Matějova zájmu,“ uvádí Slovák. „Dávám Matějovi, co chce. Vyplakal si to – můžeme jít pět kol.“

Peňázova verze

„Celý minulý týden se neřeší nic jiného než můj zápas. Oktagon mi za žádnou cenu nechce dát zápas o interimní titul, Vlasto se mnou o něj nechce bojovat, nedává mu to smysl,“ vypráví rozhořčený Peňáz v posledním videu na Instagramu.

„V pátek padne poslední slovo, že (boj) nebude. Začnou se vydávat informace ven, Oktagon ze mě klasicky udělá toho špatného, že já jsem ten, co si něco vymyslel. Ne! Nakonec se to celé otočí proti mně,“ pokračuje český bijec.

„Ondra (Novotný) vydá vyjádření úplně proti mně. Ale nakonec po mě budou chtít, abych udělal jeden z nejsledovanějších zápasů v Edenu, prodal jim spoustu lístků a placených přenosů a udělal jim radost, že doručím jeden z nejočekávanějších zápasů na československé scéně,“ trpce kroutí hlavou. „To si fakt nemyslím. Nejsem dement, vím, že tohle nejsou náhody, že potom všem se Vlasto rozmyslí, že ten zápas chce…“

Šlo zmatku předejít?

Peňáz se dostal do pozice, kdy stojí jak proti vedení, tak proti fanouškům. Promotér i rival ve svých vyjádření podotkli, že právě Čech nechá diváky v Edenu na holičkách.

Dramatickou situaci přitom z velké části způsobila špatná komunikace. „Já jsem ten, co nedostal správné informace, smlouvy a nebyl obeznámen s tím, jak to bude,“ říká Peňáz.

Podle různých zdrojů mu nebylo řečeno, že zápas s Čepem nebude o titul. Po zranění Kincla nejdříve nabídku na tříkolový duel schválil, načež si rozhodnutí po debatě s týmem rozmyslel a novou smlouvu nepodepsal. Pak už se tvrdohlavě postavil na zadní s tím, že neustoupí od požadavku titulového zápasu. Z boje tedy sešlo, o čemž organizace informovala na sociálních sítích.

Emoce vzplály po vysílání promotéra Novotného, který situaci vysvětlil a popsal časovou osu vyjednání. Parafrázoval také komunikaci s oběma bojovníky. Jednání mezi Peňázem a organizací by snad vedlo ke smířlivějšímu závěru, kdyby se ne vše ze zákulisí odkrývalo fanouškům, kteří mohou hned zahájit palbu hejtů na bojovníky a vytvářet na ně tak tlak.