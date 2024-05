Kincl o zrušení Edenu: Kdybych zdraví nedal do pořádku... Kdy se vrátí?

Šampion odstupuje krátce před zápasem. Patrik Kincl vypadl z nabitého turnaje Oktagon 58 v Edenu, kde měl obhajovat pás šampiona a odstartovat druhou štaci po prodloužení smlouvy s černožlutou stájí. Nyní mu kvůli zdravotním komplikacím nezbývá, než sledovat duel o post hlavního vyzyvatele mezi Matějem Peňázem a Vlastem Čepem. „Kdybych teď zdraví úplně nedal do pořádku, mohlo by mě to poslat koncem roku znovu do háje a přišel bych o další sezónu,“ říká Kincl v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz.