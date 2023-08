MS v atletice bez mega hvězdy, ale s hrdiny. Češi se můžou překonat

Zkuste, pro jednou, zapomenout na Usaina Bolta. Legendární postava velkého Jamajčana stále září jako zřejmě nejslavnější příběh slovutné historie světové atletiky. Ta teď nemá jednu velkou super hvězdu pro širokou veřejnost, přesto žije ve výkonnostně nejnašvihanější éře dějin. Karsten Warholm. Jakob Ingebrigtsen. Mondo Duplantis. Ryan Crouser. Faith Kipyegonová. Yulimar Rojasová. Je to společenství superhrdinů. Na mistrovství světa v Budapešti se od zítřka utká dosud nevídaná kvalita. Čeští atleti budou při tom. A můžou dokázat víc, než byste od nich čekali.

Ten červnový večer ve Florencii si šéf Světové atletiky Sebastian Coe opravdu vychutnal. Na mítinku Diamantové ligy právě Keňanka Faith Kipyegonová předvedla něco úchvatného. V běhu na 1500 metrů probořila dosavadní představy a jako první žena zaběhla trať pod hranici snů tří minut a padesáti sekund. Překonala ji skoro o sekundu.

„Neměl jsem tolik štěstí jako můj CEO Jon Ridgeon, který v Paříži následující víkend viděl tři světové rekordy,“ líčil Coe několik dní před startem mistrovství světa v Budapešti.

Týden nato v Paříži překonala Kipyegonová světový rekord na 5000 metrů, norský běžec Jakob Ingebrigtsen zaběhl historický čas na dvě míle a Etiopan Lamecha Girma po devatenácti letech zbořil hranici na trati 3000 metrů překážek.

Ryan Crouser navíc už v květnu v Los Angeles málem přehodil sektor a posunul svůj rekord přes hranici dvaceti tří a půl metru. Švédský tyčkař Mondo Duplantis svůj poslední světový rekord překonal už v zimě. Do toho započítejte třeba překážkáře Karstena Warholma a Femke Bolovou a máte představu o současné síle globální atletiky.

„Nikdy to není exaktní věda. Ale myslím, že zažijeme šampionát, který si budeme dlouho pamatovat,“ řekl Coe.

Kvalitu startovních listin navíc nereprezentují jenom vládci tabulek. Považte, že 23 sprinterů ze startovních listin letos zaběhlo stovku po deset sekund, devět borců zaběhlo patnáctistovku pod tři minuty a třicet sekund, pět tyčkařů překonalo šest metrů a osm borců vrhlo koulí přes 22 metrů. Patnáct žen zaběhlo stovku pod jedenáct sekund a třináct žen patnáctistovku pod čtyři minuty.

Atletika je navíc skutečně globálním sportem. Před rokem v Eugene byli šampioni z rekordních devětadvaceti států. Na medaili si sáhlo 45 výprav, do finále se dostalo 81 zemí, včetně exotických nováčků – Libérie, Nigeru, Pákistánu, Samoy, Filipín a Guatemaly. A tradiční velmoci jako Německo či Francie jen paběrkovaly.

Češi na přelomu

Nejvíce konkurenční prostředí historie světové atletiky, to je výchozí stav, do kterého vtrhne třiadvacet českých reprezentantů. Čtyřicet let od památných devíti medailí z premiérového mistrovství světa v Helsinkách jsou Češi v úplně jiné situaci.

Jediným reálným medailovým kandidátem je oštěpař Jakub Vadlejch, jehož skvělé kariéře už schází jenom globální zlato.

V širší světové špičce jsou taky koulař Tomáš Staněk, dálkař Radek Juška, oštěpařka Nikola Ogrodníková, mílařka Kristiina Mäki nebo tyčkařka Amálie Švábíková, která si v zimě sáhla na svou první medaili na halovém mistrovství Evropy v Istanbulu.

Každý postup o kolo dál bude pro Čechy znamenat úspěch. Každé finále si zaslouží už skoro ohňostroje. Takový je status quo posledních šampionátů. Naposledy v Londýně 2017 česká výprava udělala pořádný rámus, ačkoli především díky třem oštěpařským medailím. Výlety do Dauhá o dva roky později a do Eugene vloni skončily v bodování umístění do osmého místa jen skromnými zisky osmi bodů, což tým v pořadí začlenilo na začátek páté desítky.

Česká atletika se nachází v přelomovém období. Mládežnická základna je sice solidní, zatím se ale nedaří její potenciál zužitkovat mezi dospělými. Prosadit se mezi světovou elitou je těžké. Od každého atleta to chce vrcholné úsilí, téměř na hranici sebeobětování. A podobných typů ubývá.

Naděje ale existuje. Před pár dny se český tým vrátil s osmi medailemi z mistrovství Evropy juniorů v Jeruzalémě. Mezi novými hvězdami byla i osmnáctiletá čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel, která už je i v Budapešti, i když se zatím zřejmě bude jen dívat.

Současný tým je plný borců, kteří atletice dávají, co si žádá. Ukázaly to výkony na červencovém mistrovství republiky v Táboře, které bylo nejkvalitnějším za poslední léta.

Kromě výše zmíněných jmen je tu čtvrtkařka Lada Vondrová, která pořád hledá cesty, jak se zlepšit, přestože už třetím rokem běhá nejlepší časy v rozmezí jediné setiny. Čtvrtkař Matěj Krsek upřednostnil atletiku před klavírem i studiem.

Překážkářka Nikoleta Jíchová má ve svém věku lepší čas než pozdější dvojnásobná světová šampionka Zuzana Hejnová. V mužských dlouhých překážkách se Vít Müller jako druhý Čech dostal pod 49 sekund.

Sprinter Ondřej Macík nedávno na dvoustovce zlomil národní rekord. Výškařka Michaela Hrubá zažije velký comeback a Pavel Maslák je ve čtvrtkařské štafetě jako legenda a připomínka nedávných úspěšných časů.

Po loňském rozpačitém návratu z Eugene volal Jakub Holuša, další velké jméno posledního desetiletí, po borcích s odolnou mentalitou tvrďáků. V Budapešti ji teď musí ukázat. Bude to boj s nejlepšími v nejlepší historické éře. Ale jestli chcete tip, od Čechů to bude lepší než vloni v Eugene. Pár tvrďáků se najde.