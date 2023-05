Premier League ve finále! Šance pro Brentford, Evertonu jde o rekord i záchranu

Manchester City už je jasným šampionem. Stejně tak víme, že si Ligu mistrů v příštím ročníku zahrají Arsenal, Manchester United a Newcastle. Evropskou ligu nakonec vybojoval Liverpool a poprvé ve své historii i Brighton.

Tři týmy si to ale v neděli na dálku rozdají o místo, které garantuje postup do příštího ročníku Evropské konferenční ligy. Jiné tři týmy zase zabojují o sedmnácté místo v tabulce, které ještě znamená setrvání v nejvyšší anglické soutěže.

Hlavní pozornost diváků bude v závěrečném 38. kole soutěže upřena na stadion Goodison Park. Everton je aktuálně na sedmnáctém místě a pokud v neděli porazí na svém stadionu Bournemouth, zajistí si rekordní 121. sezonu v nejvyšší anglické soutěži.

Situace je ale zamotaná. Pokud Everton klopýtne a Leicester před svými fanoušky porazí West Ham, mezi elitou zůstane tým manažera Deana Smithe. Šanci má ale i Leeds United. The Whites by museli porazit Tottenham, a zároveň doufat, že Leicester nebude bodovat naplno a Everton domácí zápas prohraje.

Napínavě vypadá i souboj o sedmé místo v tabulce, které garantuje postup do kvalifikace o Konferenční ligu. Nejlepší pozici má aktuálně sedmá Aston Villa, která v neděli přivítá ve Villa Parku Brighton. Pokud zvítězí, tým manažera Emeryho postoupí do pohárové Evropy. Šanci má ale i Tottenham (na Aston Villu ztrácí bod), který sezonu končí na hřišti Leedsu.

Uspět může také aktuálně devátý Brentford (na Aston Villu ztrácí 2 body). Pokud by tým Thomase Franka na závěr ročníku porazil šampiony z Manchesteru City, a Aston Villa s Tottenhamem by nebodovaly naplno, mohl by se začátkem nové sezony poprat o postup do základní skupiny Konferenční ligy právě Brentford.

