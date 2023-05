Sestup Southamptonu. Nepomohla sázka na mládí ani premiér na tribuně

Southampton během minulého léta obměnil kádr, investoval do mladých hráčů, za které v součtu i se zimním přestupovým obdobím vynaložil astronomických 143 milionů eur (3,3 miliardy korun), z toho 33 milionů jen za hráče z juniorky Manchesteru City. Samozřejmě, v Premier League je nutností utrácet velké peníze, ale musí se to projevit na kvalitě kádru. Ta „Svatým“ během sezony chyběla.

Od 15. kola byli v zóně sestupu, přičemž většinu času strávili na posledním místě. Špatné výsledky vedly k odvolání trenéra Ralpha Hasenhüttla, který tým vedl čtyři roky. Ani jeho nástupce Nathan Jones výsledky nezlepšil. přestože dokázal vyřadit mistry z Manchesteru City z Ligového poháru. Pod dočasným trenérem Rubénem Sellésem už Southampton jasně mířil k sestupu.

Ten byl dokonán ve 36. kole domácí prohrou s Fulhamem 0:2, které přihlížel i britský premiér Rishi Sunak, velký fanoušek týmu z jihu Anglie. S pouhými šesti vítězstvími, druhým nejhorším útokem a třetí nejhorší obranou to ani jinak dopadnout nemohlo.

Jaký dojem si fanoušci „The Saints“ z éry v Premier League odnesou? Klub sloužil jako přestupní stanice pro mnoho světových hráčů. Z této situace těžil především Liverpool, který si odtud pořídil hráče jako Nathaniel Clyne, Dejan Lovren, Adam Lallana, Virgil van Dijk nebo Sadio Mané. Odchovancem Southamptonu je Gareth Bale, ale Premier League si v jeho dresu nezahrál.

Největším úspěchem této etapy byla jednoznačně účast v Evropské lize na podzim 2016. Pamatujete? Southampton ji začal domácí výhrou nad Spartou 3:0. Ze skupiny však nakonec spolu s Interem Milán překvapivě nepostoupil, zatímco Sparta ji vyhrála. Získal osm bodů a umístil se na třetím místě.

Jedním z mála hráčů, který v poslední sezoně nezklamal, byl James Ward-Prowse. Odchovanec a kapitán, známý především pro své přímé kopy, jednoznačně převyšuje kvalitu druhé anglické ligy.

On sám nesl sestup velmi těžce: „Když sestoupíte, sestoupíte jako jedinec i jako celý tým a musíte se ptát sami sebe, jestli jste udělali dost? A já si nemyslím, že jsme pro záchranu udělali dost a to mě mrzí, protože pro mě je důležité nechat na hřišti vše a ničeho nelitovat.“

Zájem o osmadvacetiletého reprezentanta má Newcastle, který si v příští sezoně zahraje Ligu mistrů a noví majitelé jistě budou chtít klub posílit. Hovoří se i o zájmu Aston Villy nebo West Hamu. Kvalitou by zapadl i do klubů „Velké šestky“, ale ti se zpravidla zaměřují na mladší hráče.

Web transferkmarkt mu přisuzuje hodnotu 38 milionů eur (900 milionů korun), přestupová částka by mohla být i o 10 milionů eur vyšší. O své budoucnosti však ještě přemýšlet nechtěl: „Nemyslím takto dopředu. Právě jsme sestoupili z Premier League, takže se nedívám za zítřek.“

Klub se nedohodl na prodloužení smlouvy s trenérem Rubénem Sellésem, pro kterého bude tedy posledním zápasem víkendový střet s Liverpoolem. On sám bral po prohře s Fulhamem sestup na sebe: „Nebudu se vymlouvat, to bych nebyl já. Když jsem tým přebíral, byl jsem přesvědčen, že se zvládneme udržet, a to jsem nesplnil. Jsem ten první, kdo nese zodpovědnost za poslední výsledky. Od začátku jsem si myslel, že to zvládneme."

Do příští sezony by měl podle Sky Sports vést Southampton Russell Martin, který v této sezoně dotáhl Swansea k desátému místo v druhé lize. Southamton bude v příští sezoně mířit mnohem výš. Zpátky tam, odkud tentokrát padá.