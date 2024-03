Experti se shodují: šlágr Premier League můžou rozhodnout štítoví záložníci

Poprvé za posledních deset let je v anglické nejvyšší fotbalové soutěži po 28 zápasech rozdíl mezi prvním a třetím týmem tabulky jen jeden bod. Mikel Arteta, manažer Arsenalu, mluvil před nedělním zápasem na Etihad Stadium o respektu nejen ke svému letitému příteli, ale k celému týmu Manchesteru City.

„Zvedli laťku v této lize, a vlastně dost možná v celém fotbale na takovou úroveň, na které ještě nikdy nebyla. A to je přece krása sportu! To vás dělá lepším! To je ta správná výzva! S takovým tempem musíte držet krok a o to se taky snažíme.“

Připomeňme, že Pep Guardiola si Mikela Artetu vybral jako svého asistenta v roce 2016. Ten z této role přešel v prosinci 2019 do pozice hlavního manažera Arsenalu. V posledních dvou letech bojují oba Španělé v Premier League o titul. Arteta „zatím“ tahá za kratší konec, ale loni v říjnu dokázal svého „učitele“ v nejvyšší anglické soutěži na osmý pokus konečně porazit (1:0). Tenkrát ale „Pep“ neměl k dispozici své klíčové záložníky - Kevina De Bruyneho a Rodriho. City tak na Emirates Stadium působili nervózně a za celý zápas vyslali na brankáře Arsenalu jen jednu jedinou střelu.

Rodri vs. Rice

V neděli ale může být vše jinak. Tým Pepa Guardioly hraje na Etihad Stadium, kde naposledy prohrál v listopadu 2022. Fit by navíc měly být všechny hlavní hvězdy domácích - Erling Haaland, Phil Foden, Kevin De Bruyne a už zmiňovaný Rodri. Právě španělský střední záložník je klíčový pro úspěch týmu z Manchesteru. Středopolař nepocítil porážku už 62 soutěžních zápasů v řadě. V této sezoně Premier League si připsal 6 gólů a 5 asistencí.

Stejná čísla má ale na straně Arsenalu Declan Rice. Posila, jehož cenovku (105 milionů liber) loňské léto mnozí zpochybňovali. Hra týmu Mikela Artety je ovšem postavena právě na anglickém reprezentantovi. Bývalý hráč West Hamu je nejběhavější z celého týmu. V této sezoně si připsal nejvíc přihrávek do útočné třetiny, pravidelně si v zápasech připisuje nejvíc úspěšných obranných zákroků ve středu pole a navíc rozehrává většinu standardních situací. V těch mimochodem Arsenal v celé soutěži dominuje.

CANAL+ Sport exkluzivně na Etihad Stadium

Duel mezi aktuálně třetím a prvním týmem tabulky začíná v neděli v 17:30, televize CANAL+ Sport ale nabídne v přímém přenosu živé vstupy přímo z hrací plochy, po zápase také exkluzivní rozhovory s hráči i manažery.

Studio MATCH TIME ovšem startuje už ve 14:30. Nejprve se totiž v rámci nedělního programu představí v tabulce druhý Liverpool, který na Anfieldu přivítá Brighton. Zdeněk „Bobby“ Zlámal, Karel Häring a Jaromír Bosák nabídnou analýzy, predikci a ve 20 hodin také všechny góly ze 30. kola anglické Premier League.

Sobotní program nabízí hned 8 zápasů, osobně doporučuju konferenční přenos na programu CANAL+ Action.

Přeju krásný víkend s Premier League, osobně se přihlásím v neděli přímo z trávníku Etihad Stadium!