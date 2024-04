Pět anglických týmů v Lize mistrů? Pro Premier League už je šance minimální

Anglická fotbalová veřejnost ještě před týdnem věřila, že se z aktuální sezony Premier League probojuje do příštího ročníku Ligy mistrů hned pět týmů. Potřebnému koeficientu ale může pomoct už jen Aston Villa, která po penaltovém rozstřelu postoupila do semifinále Konferenční ligy přes Lille. V Champions League skončily celky Arsenalu a Manchesteru City, v Evropské lize Liverpool a West Ham.

Připomeňme, že o dvě extra postupová místa aktuálně bojují Itálie (19,428 bodů), Německo (17,928) a právě Anglie (17,375). Výhra v evropských pohárech znamená pro danou zemi dva body, remíza jeden. Bonusové body se přičítají také při dosažení konkrétní fáze evropské soutěže.

Anglické kluby prožily špatný pohárový týden, jistota páté místenky do Ligy mistrů je vcelku nereálná • Foto sociální síť X

Jak by mohla ještě Anglie získat extra postupové místo? Aston Villa by musela v semifinále Konferenční ligy porazit Olympiakos jak na domácím stadionu, tak v odvetě v Řecku. Uspět by musela i v případném finále, a zároveň by musela doufat, že Bayern Mnichov, Bayer Leverkusen i Borussia Dortmund prohrají všechny své zbývající duely v aktuální sezoně evropských pohárů.

Víkend v Premier League? Boj o titul pokračuje

Arsenal i Liverpool mají na regeneraci mezi duelem Ligy mistrů a domácí soutěží necelé tři dny. „Kanonýři“, kteří jsou aktuálně na druhém místě tabulky, hrají zápas 34. kola Premier League v sobotu večer (20:30) na hřišti jedenáctého Wolverhamptonu.

Liverpool, který je třetí o skóre za Arsenalem a o dva body za prvním Manchesterem City, zakončí víkendový program duelem na Craven Cottage proti dvanáctému Fulhamu. Televize CANAL+ Sport chystá k tomuto zápasu studio Match Time (start 17:00 hod.). O rozbor, analýzy i expertní postřehy se tentokrát postará trojice Karel Poborský, Karel Häring a Marek Skáčik.

Vůbec poprvé se v roli televizní spolukomentátorky-expertky představí česká fotbalistka Kateřina Svitková. Uslyšíte ji po boku Martina Minhy u nedělního duelu Aston Villa - Bournemouth (start 15:55 na programu CANAL+ Action). Domácím jde o hodně. Tým manažera Emeryho je aktuálně na čtvrtém místě, které by klubu z Birminghamu zajistilo postup do příštího ročníku Ligy mistrů.

Kateřina Svitková se poprvé v přímém přenosu programu CANAL+ Sport představí v expertní roli při komentování zápasu Aston Villa - Bournemouth po boku Martina Minhy • Foto Jiří Storož