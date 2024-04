Vzkaz Guardioly po vyřazení od Realu českým kolegům: Štěstí neexistuje

První se týká umění vyhodnotit si správným způsobem zápas. Abyste mohli mít příště hru ještě lepší. Protože, jak říká top trenér Ralph Rangnick, hru naplánovat můžete, výsledek ne.

Byť Citizens přišli o postup do semifinále Ligy mistrů v penaltové loterii, kouč Pep Guardiola ani slůvkem nezmínil nedostatek štěstí. Po nervy drásajícím dramatu konstatoval: „Johan Cruyff řekl: Štěstí neexistuje, já s ním souhlasím. Taková porážka bolí. Cítíme se špatně, ale udělali jsme všechno a nelituju ničeho, co jsme udělali. Hráli jsme výjimečně ve všech odděleních, ale bohužel jsme nevyhráli.“

Pak rozvedl, proč se radovala Ancelottiho parta: „Soupeř bránil hlouběji než v minulých sezonách a my jsme si vytvořili šance. Ale fotbal je o střílení gólů a v tom byl Real lepší než my. Musím pogratulovat mým hráčům za způsob, jak hráli, ale je to o výsledcích a oni budou hrát semifinále, my ne.“

Guardiolův tým na trávníku před pokutovými kopy jasně dominoval. Držení míče 67% , 32 střel oproti 8 v podání Realu a poměr střel na bránu 10:3. Ale protože katalánský trenér ví, že štěstí neexistuje, dopodrobna si zanalyzuje, proč taková převaha nevyústila v normální hrací době, respektive v prodloužení v postupový gól a proč opakovaně jeho hráči selhali v disciplíně penaltový rozstřel.

Když se Cruyffovým pravidlem - zapomeňte na štěstí a další alibi – podíváme na hodnocení trenérů na české elitní fotbalové scéně, najdeme rozdíl.

Někdy se dozvíme, že hřiště bylo tak suché, že bylo na něm nemožné hrát fotbal. Ba co víc, hráči si vyslouží politování, že na něčem podobném vůbec museli hrát.

Jindy zase zápas zazdí rozhodčí, protože si dovolí vytáhnout červenou kartou kvůli neohrabanému skluzu, který se na mezinárodní úrovni netoleruje.

A potom se divíme, že český mistr dostane v dvojzápase s předním anglickým týmem 11 gólů.

Zastavení druhé.

V českém fotbale má stále značnou sílu tvrzení, že útočníci by se neměli bráněním tolik unavovat, protože pak nemají sílu na střílení gólů. Kdyby Real Madrid dal na tohle moudro, dostal by od Cititizens nakládačku. A opačně – kdyby se do okamžitého presinku po ztrátě míče nezapojoval Erling Haaland, nemohl by si jeho tým vynutit převahu vyšperkovanou 88 doteky s míčem v šestnáctce Realu Madrid, což je nejvíce v zápase Ligy mistrů od roku 2007-08.

Vinícius Junior i Rodrygo, tedy světové útočné super star, byli nedílnou součástí defenzivy královského madridského klubu. Carlo Ancelotti jim přesně vymezil role při bránění v hlubším bloku v rozestavení 4-2-4, s kterým proti Citizens vyrukoval. Rodrygo obhospodařoval prostor u levé postranní čáry, často v blízkosti krajního obránce. Vinícius se staral společně s Belinghamem o soupeřovy stopery a současně o zabezpečení double pivotů Manchesteru City.

Kdyby tomu tak nebylo, nemohly být mezery mezi hráči Realu tak miniaturní a Guardiolův ofenzivní orchestr by protivníka nacvičenými kombinacemi roztrhal na kusy.

Ovšem v tuzemsku zásadu - všichni útočí, všichni brání - pořád zpochybňujeme. Martin Hašek ještě coby trenér Brna prohlásil o talentovaném Michalu Ševčíkovi, že jak se blížil konec sezony, stal se v podstatě nepoužitelným. „Když to řeknu slušně, hru dozadu podceňoval,“ doplnil Hašek v době, kdy už byl Ševčík ve Spartě.

Dodnes tam téměř nehraje, ale schytal to spíš Hašek, že si dovolil tohle veřejně říct o nadějném kreativním hráči, které si musí český fotbal hýčkat, neboť jsou podpultovým zbožím. Přitom ve fotbalově vyspělých zemích už je schopnost raketového přepínání a poctivých návratů do obrany považované za jedno z písmenek základní abecedy, které musejí mít zaryté pod kůží již žáci. A když se zeptáte skautů ze západních klubů, sdělí vám, že bez téhle výbavy je hráč přestává zajímat. Proč?

Na to odpověděla super odveta mezi Citizens a Realem.