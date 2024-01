Dvacítka se nakazila mentalitou vítězů: žádný alibismus, Galvas jako vzor

I když se finále z minulého roku nepodařilo obhájit, čeští mladíci se na MS rozhodně nemají za co stydět. Zaprvé: pořád je tu boj o bronz a zadruhé: v utkáních rozhodně nepropadli. Nedostávali nálože, na které byl domácí fanoušek z dřívějších let zvyklý, a s hokejovými velikány si to dokázali rozdat tváří v tvář.