Opce West Hamu je vůči Coufalovi urážlivá. On i tak dál riskuje s pověstí

KOMENTÁŘ MARTINA VAITA | Vladimír Coufal patří dlouhodobě mezi stabilní hráče základu West Hamu. Pep Guardiola ho po duelu s Manchesterem City vzal kolem ramen a řekl mu, že mu připomíná Kyla Walkera. Jen za první polovinu sezony nasbíral v Premier League pět asistencí. Jenže jeho současná smlouva tohle vše prostě neodráží. Coufal stále patří mezi nejhůře placené hráče v celém týmu, a tak by to mělo být i další sezonu. Je to až urážlivé vůči přínosu pro tým a hodnotě, kterou český obránce stále i v 31 letech může klubu přinést.