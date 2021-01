Češi vzdali MS v házené: Hazardovali bychom s naší pověstí

Došlo na nejhorší. Záplava pozitivních testů na COVID-19 donutila házenkářský svaz, aby zrušil účast Česka na MS v Egyptě! Z jednadvaceti hráčů je nakažených či jinak zdravotně indisponovaných hned sedmnáct, plus trenéři Daniel Kubeš, Jan Filip i jejich náhradník Pavel Pauza. Na turnaji nahradí český výběr Makedonie. „Za stávající situace bychom tam jeli na výlet a hazardovali s pověstí naší házené,“ shrnul svazový šéf Jaroslav Chvalný.

Viselo to ve vzduchu. A v úterý po poledni bylo jasno: Česko do Egypta neodletí a šampionát proběhne bez něj. „Na některých postech nemáme žádného hráče,“ informoval předseda svazu Jaroslav Chvalný. „Žádné sankce nám z neúčasti neplynou,“ dodal. Pozitivně testovaní házenkáři mají většinou lehčí průběh, nikdo nemusel být hospitalizován.

Posunout odlet o den nestačilo. Na reprezentaci se navalily nové jobovky, odpadli další hráči. Nikdo se naopak z karantény nevrátil. Tým se totálně rozpadl, mimo hru se ocitli všichni legionáři. Na nich přitom nároďák stojí. „Je to jedno z mých nejtěžších rozhodnutí v házenkářské kariéře,“ uvedl Daniel Čurda, předseda reprezentační komise. „I kdybychom odcestovali s hráči, kteří ještě covid neměli, bylo by podle lékařů pravděpodobné, že by ho po kontaktu s ostatními na místě dostali,“ doplnil Chvalný. Podobné problémy mají Američané, jimž vypadlo šestnáctka nominovaných.

Češi se na MS probojovali po šesti letech, naposledy startovali v Kataru 2015. Měli hrát ve skupině se Švédskem, Chile a Egyptem. V sestavě bez všech opor by však nebyli konkurenceschopní. Jeli by se jen zúčastnit a riskovat debakly. „Sportovní hledisko také není nedůležité. Navíc bychom byli bez obou trenérů, kteří vedou mužstvo léta,“ připomněl Chvalný absenci Kubeše s Filipem. „Ani připravená náhrada není v současné době možná,“ upozornil Čurda na pozitivní test rovněž u Pauzy, kouče juniorské repre.

Filip s Kubešem zůstávají v izolaci. Na závěrečném soustředění v Plzni se k hráčům nemohli přiblížit. Řídili je na dálku. Prostě těžká improvizace a doufání v zázrak. Ten nepřišel. „Podmínky jsou úplně extrémní, nestandardní. S týmem jsme prakticky vůbec nebyli na hřišti. Komunikovali jsme přes Zoom, telefon. I když se toho ujali Pavel Pauza s Petrem Štochlem, i pro ně byla situace každým dnem složitější. Každý den odpadávali další a další kluci. Nejen kvůli covidu. U těch, co tady trénovali v menším počtu, se začaly objevovat zdravotní potíže,“ řekl Filip.

Už středeční odlet do dějiště turnaje byl hodně na hraně. Hráči by neměli možnost dostatečné aklimatizace a tréninku před čtvrtečním duelem se Švédskem. „Troufnu si říct, že jsme udělali absolutní maximum. Ale situace je kritická. Nebyli bychom nyní ani schopni naplnit zápasovou soupisku. Tři posty vůbec nemáme pokryté,“ upřesnil Čurda.

Světová federace už komunikuje s náhradníky, první na řadě je Makedonie. Právě Balkánci by měli nahradit Česko a rozjet MS proti Švédsku. „Pro mě je teď nejdůležitější, abych se uzdravil. Totéž přeji všem ostatním,“ shrnul Kubeš.