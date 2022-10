Mueller? Výhra pro všechny. Vítkovice mají hvězdu a Kometa konečně tým

Kometa má bez lídra Muellera jiný facelift. Jestli lepší, to se teprve ukáže. Zatím to k tomu směřuje. Každopádně je Pešoutův tým vnitřně zdravější, soudržnější, vyrovnanější. Zahrají si i jiná pravá křídla než to jedno z první lajny. Nikdo nevytahuje ice-time ke třiceti minutám za večer, nechodí na led ob střídání a nepřetahuje je. Co není šéfem (Liborem Zábranským) zakázáno, je (bylo) v Brně povoleno. A žádáno.

Čtyřiatřicetiletý Mueller je výjimečný borec, sympaťák, o tom žádná. Jen houšť takových cizinců v extralize. Dodávají jí šmrnc. Zvyšují její úroveň. Táhnou fanoušky. Dráždí protivníky. Zajímají novináře. Nikdy jich nebude dost.

Ovšem jsou tu i stíny. V hierarchii za Muellerem žádný hráč nevyroste a kabina asi nikdy nebude celistvá. Pokaždé se někdo bude cítit ublížený, zneuznaný, podceňovaný. Kdyby Američan zůstal v Brně, nejspíš by se nevrátil domů Radek Koblížek a nerozhodl by tento duel s Vítkovicemi. Proti Muellerovi…

Možná by se nenašly prostředky a adekvátní místo v sestavě ani pro reprezentanta Jakuba Fleka. Je tu i další návaznost. Nebýt Američanova odchodu, asi by dál stagnoval Luboš Horký. Konkurentova stopáž mu několik sezon ubírala minuty, nezbytné k jeho rozvoji. Není tajemství, že to nenesl lehce. Teď prostor má, hraje na Muellerově pozici v elitní lajně a je na špici mezi střelci celé soutěže. Očekává se, že ho podzimní forma vynese až do nároďáku.

Vítkovice mají hvězdu, která podle všeho zapadla do týmu. Kometa má tým s jinými hvězdami. Už to není one-line show jako v předchozích letech. Čili Mueller-Holík-Zaťovič a komparz. Stačil jeden jednosměrný transfer a užitek z toho mají všechny strany.

Tak to mělo být. Tak je to v pořádku.

