Modrý konec, černý scénář? Nemusí být. Kometa potřebuje osobnost

BLOG MICHALA KOŠTUŘÍKA | Konec kouče Jaroslava Modrého uprostřed letní přípravy na suchu přišel náhle, bez varování. Nikdo s ním nepočítal a málokdo ví, co za ním vlastně vězí. Jaké konkrétní rodinné důvody donutily trenéra, aby složil prestižní funkci v extralize. On sám je neuvedl. Každopádně musí být vážné, když se rozhodl přiletět narychlo do Brna a vyřešit rozvázání kontraktu.

Kometa na tuto variantu logicky nebyla připravena a teď musí bleskově řešit, kudy dál a s kým. Jasně, kdekomu hned naskočí, že se na místo prvního trenéra posune zkušený asistent Kamil Pokorný. Zkušenosti má, v první lize šéfoval střídačce Třebíče a v základní části s ní byl úspěšný. V play off už ne. I tohle je varování. Do Komety se navíc vrací po třech letech, musí se znovu etablovat. Jeho povýšení by bylo trošku na sílu.

Brno by mělo jít jinou cestou. Odvážnější, sebevědomější. Pokorného nechat v roli asistenta, defenzivního specialisty, odborníka na herní detaily. Práce lehce v ústraní mu sedí, může v ní být velmi prospěšný. Ale není to hlavní kouč pro mužstvo plné silných individualit, které navíc prochází další zásadní proměnou.

Majitel Libor Zábranský byl vždycky ambiciózní. Chtěl mít tu nejvyšší kvalitu na střídačce i na ledě. Proto se musí vydat na trh a sáhnout po muži, jehož kabina ihned přijme jako personu. Tým potřebuje ráznější ruku, chlapa s respektem napříč hokejovým prostředím.

Trenéra, který otevře dveře do šatny, a borci mu budou viset na rtech. Takoví aktuálně v nabídce jsou. A je jich víc než kdy jindy. Brno má na výběr, nečekaná situace se dá ve finále dobře vyřešit. Co Miloš Holaň, Miloslav Hořava, Václav Varaďa? Všechno složité osobnosti, ale primárně schopní, cílevědomí a vyzrálí trenéři. Kometa se jich nesmí bát. Byť to bude chtít potlačit některá ega a změnit zaběhnuté pořádky v celé organizaci. Ačkoliv třeba Varaďu v „Rondu“ fakt nečekám.