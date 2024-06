Zimák Q&A: Voženílek do NHL? Hyka do Sparty dává smysl, co další posily

Český hokej se po božské sezoně ukládá do blaženého offseason módu. Tedy jen částečně. Extraligové kluby horečně ladí přestupy, a i na ně se podíváme společně s hokejovým datovým analytikem iSport.cz Adamem Papouškem alias Komodorem, který vám odpovídal na otázky v živém vysílání na YouTube deníku Sport. Probrali jsme celou řadu dalších věcí - mimo jiné datového MVP českého týmu na MS nebo finále Stanley Cupu.

Zatím hlavní přestupovou bombou hokejového léta je přestup Tomáše Hyky do Sparty. „Z pohledu Sparty mi ten přestup smysl dává. Hyka je špičkový hráč pro naši soutěž. Vím, že Pardubice nebyly spokojené za poslední dvě play off, což je zřejmě i důvod, proč s ním rozvázaly smlouvu. Hyka neprodukoval tolik, kolik by měl, ale pořád patřil k nejnebezpečnějším hráčům v ofenzivní třetině. Ve finálové sérii s Třincem nachystal 10 přihrávek ze slotu, což bylo zdaleka nejvíc, při výborném systému Třince,“ vyjmenovává přínosy hráče Papoušek.

I v podcastu Zimák mu třeba expert Michal Mikeska vyčetl, že se nezapojoval víc do černé práce. „Můžeme se bavit o tom, jestli mu voní nebo nevoní tvrdá hra. Ale šance vytvářel, nemůže za to, že je spoluhráči nevyužívali. Konečně je to top posila pro Spartu a strašně doufám, že uvidíme souboj Sparty s Pardubicemi a napíše se krásný příběh, že bude stěžejní postavou série. Každopádně myslím, že Pardubice se trochu unáhlily a mám informace, že s tímto krokem nebyly spokojené ani klíčové postavy Dynama,“ říká redaktor Sportu.

Taky Pardubice ale mohou na přestupovém trhu zaválet. Třeba kdyby získaly z Českých Budějovic jednu z hlavních hvězd extraligy. „Pan Dědek má asi o Jáchyma Kondelíka stále zájem a věří, že je to pro něj hráč, který mu chybí pro play off. Myslím, že hráč i agent budou mít plnou hlavu práce,“ tvrdí Papoušek.

Po mistrovství světa je na stole i případný odchod českých hráčů do NHL. „Údajně má velkou šanci Dan Voženílek, u kterého nevyšel minulý rok zájem ze Seattlu Kraken. Byli ho sledovat i letos a tam se asi rozhodlo, jestli mu šanci dají nebo ne,“ prohlásil Papoušek.

Finálovou dvojici Stanley Cupu tvoří Florida s Edmontonem. Kanadský tým Papoušek ve své datové projekci viděl jako hlavního favorita na titul, ale teď trochu upravuje názor. „Přeju to Connoru McDavidovi a Edmontonu, které jsem predikoval před sezonou na vítězství ve Stanley Cupu. Ale jako favorita vidím Floridu Panthers, která za mě disponuje lepším týmem, systémem i brankářem,“ soudí Komodor.

Co posily pro Spartu i po příchodu Tomáše Hyky?

A potřebují Pražané posilovat?

Je druhá nejlepší soutěž AHL nebo švédská liga?

Kam se řadí česká extraliga v Evropě?

Může se Václav Prospal prosadit jako trenér v NHL?

