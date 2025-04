Kouč Svědík a Zbrojovka. „Nesmysl“ dává smysl všem, nabídka prý vyšší než z Boleslavi

O udržení bude od středy bojovat také Martin Svědík. Dokonce o patro níž, v „dresu“ Zbrojovky. Absolutní šok. V tomto případě bylo jméno padesátiletého experta až do posledních hodin před oficiálním verdiktem vyloženě jen v rovině spekulací. A to výhradně kvůli napojení kouče a klubu na agenturu Sport Invest, s níž obě strany úzce spolupracují. Asi nikomu nedávalo logiku, aby ambiciózní chlapík převzal topící se tým ve druhé lize a v organizaci, která více než dekádu dělá daleko víc kroků vzad než vpřed.

Přesto se to stalo a Svědík se po rychlé akci upsal Zbrojovce. Není to žádná kachna. Je to Kačena. Dokonce má jít o dlouhodobou spolupráci, byť víme, jak to ve fotbale chodí. Když se člověk sebral z prvotního šoku, došlo mu: Vždyť to celá dává smysl.