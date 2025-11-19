Berani na porážku! Zlín se opět chová diletantsky. Chcete to vidět, pane primátore?
BLOG MICHALA KOŠTUŘÍKA | Pro jistotu se štípněte. Dvakrát. Ne, fakt se vám to nezdá. Hokejový Zlín, dlouhá desetiletí hrdý a úspěšný účastník nejvyšší soutěže, padá střemhlav ke dnu Maxa ligy. Klub, jenž hospodaří s největším balíkem peněz v soutěži a ještě před jedenácti lety slavil druhý mistrovský titul, jde od ostudy k ostudě, od porážky k porážce. Celkem jich zapsal už osm v řadě! To je naprosto šílené a nepřijatelné.
Berani měli původně (opět) bojovat o první místo a účast v baráži. Tento cíl je na stole před každou sezonou, od té sestupové v roce 2022. Místo toho výsledkově živoří a dělají vše pro to, aby spadli na úplné dno tabulky. Za týmy, jejichž hráči vydělávají třetinu toho, co zlínské „hvězdy“. Je to obžaloba vedení klubu a hlavně města jako největšího donátora, které každý rok až nestoudně plní kasu miliony a není schopné sehnat kupce, který by dal nejpopulárnější sport v regionu do pořádku a nastolil zdravé pracovní prostředí.
Primátor Jiří Korec má pro hokej slabost, protože v něm pracují jeho kamarádi a hrají v něm jejich synové. Prostě v kancelářích má své lidi, na které nedá dopustit. Před pár dny prohlásil, že vedení má jeho plnou důvěru. Víceméně plivnul do tváře všem fanouškům, kterých kvapně ubývá. Zimák (pořádná rekonstrukce či výstavba nového stále v nedohlednu) bývá při zápasech většinou zaplněný jen ze třetiny, atmosféra ponurá. I tak jsou příznivci neskutečně trpěliví. Situace se přitom dostala do bodu, kdy by měli pomýšlet o bojkotu osobní podpory a dát hlasitěji najevo svou nespokojenost. Samozřejmě v rámci slušnosti.
Sportovní diletantství roku
Je potřeba hnát šéfy v čele s primátorem k zodpovědnosti a k ráznému (správnému) řešení vzniklého průšvihu. Tím opravdu není výměna trenérů, kdy Jána Pardavého s Richardem Kapušem nahradili po prohře v Porubě 0:4 Martin Janeček s Martinem Hamrlíkem. Tahle rošáda kandiduje na cenu „sportovní diletantství roku“. Kdo ji vymyslel a schválil, ten by měl okamžitě složit funkci. Proč?