Baroš už pálí: Lanžhot hrál výborně, mé vytížení je otázka na trenéra | iSport.cz

Po delší době jste odehrál kompletní zápas. Těší vás to?

„V lize moc nehrávám, tak jsem rád, že jsem si dnes zahrál devadesát minut.“

Jak nesete malé vytížení?

„To je otázka na trenéra.“

Fyzicky jste v pohodě?

„Nebyl jsem zraněný. Odtrénoval jsem celou přípravu, trénuju každý den. Cítím se dobře. Navíc když nehraju, musím si přidávat. Samozřejmě může herní praxe trošku chybět. Ale dal jsem dva góly, jsem spokojený.“

Jaké to bylo proti diviznímu sokovi?

„Nic jednoduchého. Domácí neměli co ztratit, byl to pro ně možná zápas sezony. Vletěli do toho. Dostali jsme se do vedení, oni pak vyrovnali a od stavu 3:1 pro nás už to bylo snazší. Kdybychom prohrávali, nebylo by lehké takový zápas otočit.“

Jak na vás zapůsobil Lanžhot?

„Hrál výborně. Na to, že je to divizní mančaft, má tam hodně šikovných kluků. Skončilo to v uvozovkách jen 3:1, oni měli ještě nějaké šance. Nepamatuji si, že bych tady někdy hrál. Jak panuje extrémní vedro, je málo vody a trávník byl trošku tvrdší.“

Baví i vás takové zápasy?

„Byl to především svátek pro místní lidi, pro jejich hráče. Je dobře, že se takové zápasy hrají. Nás taky vyhecuje, že přijdou diváci a není jich na stadionu třeba sto. Užijeme si to i my. Je to fajn. Hlavní je, že jsme vyhráli, postoupili a potvrdili roli favorita. Jsme profíci. Nemůžeme sem přijet a něco vypustit. To by nás vytrestalo.“