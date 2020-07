Zapeklitý případ Reiter. Z vysněné posily Baníku během roku nechtěný hráč | iSport.cz

Ostravský Rudolf Reiter má namířeno do Zlína, pravděpodobně na hostování s opcí. Svým způsobem jde o překvapení, protože agilní halv je jednou z nejnákladnějších posil Baníku pod vedením bosse Václava Brabce, v klubu se zdržel jen rok. Co za jeho koncem vězí a chovají se Slezané jako velkoklub? Pojďme si to osvětlit.