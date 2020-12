Opava není odevzdaná, ale nekvalitní. Jsou třeba posily, ne nový trenér

„Jsem zničený a zlomený jako šíp, mluvím v emocích, ale přemýšlím, jestli to má dál smysl. Jsem 400 kilometrů od rodiny, dostáváme rány, je to decimující...“ řekl opavský kouč Radoslav Kováč na tiskovce po prohraném derby s Baníkem (1:2). Měl by poslední tým FORTUNA:LIGY hledat náhradu? Ne, měl by zkvalitnit kádr, protože jména na soupisce bohužel odpovídají tabulce.

Opavský trenér Radoslav Kováč na tiskovce překvapil svými slovy o tom, že přemýšlí, jestli to má smysl. I když překvapil...

Vcítit se v sobotu do jeho osoby, byl bych stejně na dně jako on. Prohrát derby tímto způsobem, to je teda kumšt. Totální bezmoc.

Až nám ho bylo s kolegy líto, protože jsme celou dobu přímo pod novinářskými místy viděli, jak energicky koučoval. Zápasem žil. A nejen on.

I jeho hoši hráli velmi dobře, takhle nevypadá odevzdaný tým, který chce trenéra odstřelit. Dostat se ze Žídkovy penalty do vedení, mohl zápas pro Baník dopadnout velmi špatně.

SFC však opět potopily chyby, na které by byl krátký i Jürgen Klopp. Stačí se podívat na lavičku náhradníků: Adam Ščudla (18), Nataniel Krzysztof Wybraniec (19), Tomáš Rataj (17), Dalibor Večerka (17), Štěpán Harazim (20)...

Copak s těmito kluky se dá zachránit liga? Samozřejmě že ne, Opavští funkcionáři by to měli vědět. V tomhle případě to opravdu není o Radoslavu Kováčovi – byť i on se samozřejmě ještě učí – ale o kvalitě kádru. Jestli v zimě nepřijdou posily, za rok se na útulném stadionu hraje II. liga.