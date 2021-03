Dobrá zpráva pro Čechy: není se koho bát. Jen aby bod s Belgií nakonec nebyl málo

Na předzápasové tiskovce kouč Jaroslav Šilhavý plánoval: „Chceme hrát proti Belgii jinak než Wales, rádi bychom soupeře donutili k chybám vlastní aktivitou. Nemíníme jen čekat.“

Povedlo se? Ano, ale...

Pochvalme český výběr za to, jak se jednoho z nejlepších mužstev na světě nezalekl. Ostatně právě nebojácnost a týmovost zmiňoval jako silnou zbraň Tomáš Souček a i gól Lukáše Provoda padl po situaci, kdy si Češi vynutili tlak a střeleckou příležitost.

Konečné resumé: pět střel na bránu, jedna do tyče, jedna do břevna, šest rohů. Všechna čest, co by za to nejen Wales dal.

Přes nespornou individuální kvalitu Belgičanů, kterou demonstroval zejména Romelu Lukaku s Kevinem de Bruynem, však neskromně převládá pocit, že Šilhavého mančaft mohl pomýšlet i na víc, protože hosté nepředvedli úplně špičkový výkon.

Jací červíčkové momentálně nejvíc hlodají v hlavách českých fanoušků?

Jak by to asi vypadalo s Patrikem Schickem na hrotu, který by pravděpodobně nějakou šanci proměnil, nebo zda by se Belgie vůbec gólově prosadila, kdyby hrál místo Ondřeje Čelůstky někdo s lepší formou. Ano, téma stoperů se znovu otevřelo...

Sečteno podtrženo: nejlepší zprávou večera je potvrzení toho, že se Češi opravdu nemají koho bát. Hrají tak náročný a moderní fotbal, že když to sedne celé jedenáctce, jsou nepříjemným soupeřem pro kohokoli, což je mimochodem další skvělý posun v sebevědomí před blížícím se EURO.

Jen aby na první pohled cenný bod s takovým velikánem v kontextu průběhu duelu nakonec nebyl s ohledem na vytoužený postup na mistrovství světa v Kataru málo. Zní to drsně, možná trochu neférově, ale myšlenka je to opodstatněná.